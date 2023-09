La nuova Mercedes GLC Coupé diventa anche AMG. Trasformazione completata per il SUV tedesco, quindi, che viene presentato nelle declinazioni AMG 63 S E Performance e 43 4Matic.

Così, la GLC Coupé può arrivare fino a 680 CV grazie ad un powertrain ibrido plug-in ereditato dalla C 63 AMG vantando al tempo stesso una dotazione completissima e un look dedicato.

Elettrificata in due forme

Alla base della Mercedes-AMG GLC 63 S E Performance, c'è il 2.0 4 cilindri M139 che eroga da solo 476 CV e 545 Nm. Questo è abbinato a un turbo elettrico che riduce il ritardo nell’erogazione, a una batteria da 6,1 kWh e a un motore elettrico da 204 CV e 320 Nm. In totale, il SUV tedesco raggiunge i 680 CV e 1.020 Nm di coppia, con uno scatto 0-100 km/h dichiarato di 3,4 secondi, mentre la velocità massima è limitata a 275 km/h.

Mercedes-AMG GLC 63 S E Performance, il powertrain Mercedes-AMG GLC 43 Coupe, il tre quarti posteriore Mercedes-AMG GLC 63 S E Performance, l'anteriore

La GLC 43 4MATIC Coupé, invece, ha sempre il 2.0 (da 421 CV) e un boost a breve termine di 10 kW (14 CV) tramite il generatore di avviamento a cinghia. In questo caso, l'accelerazione 0-100 km/h è di 4,7 secondi, mentre la velocità massima è di 250 km/h.

Entrambe le Mercedes hanno di serie l'asse posteriore sterzante di serie, le sospensioni AMG Ride Control, la trazione integrale il cambio automatico a 9 rapporti con frizione di avviamento in bagno d'olio.

Inconfondibilmente AMG

Le due Mercedes si riconoscono per la tipica calandra AMG con listelli verticali, mentre le minigonne laterali AMG sottolineano la maggiore imponenza di questi modelli.

Si possono scegliere cerchi in lega da 19" a 21" in vari stili, mentre nel posteriore troviamo una parte inferiore diversa a seconda che si tratti della versione 63 o 43. In particolare, la GLC Coupé più potente è caratterizzata da un diffusore aggiuntivo e un doppio scarico trapezoidale, mentre la 43 presenta degli scarichi rotondi.

Mercedes-AMG GLC 63 S E Performance

Nell'abitacolo, i sedili AMG in pelle ARTICO / microfibra MICROCUT AMG con grafiche e rivestimenti unici danno un ulteriore tocco di sportività. Come optional sono disponibili i sedili Performance AMG e i rivestimenti in pelle e pelle Nappa con stemma AMG in rilievo nei poggiatesta anteriori.

È presente anche il volante AMG Performance di serie in pelle Nappa (GLC 43) o in pelle Nappa/MICROCUT microfibra (GLC 63 S). I due pulsanti rotondi del volante consentono di azionare in modo rapido le varie funzioni di guida e i programmi di AMG Dynamic Select.

Mercedes-AMG GLC 63 S E Performance, gli interni

Il sistema d'infotainment MBUX comprende diversi display e funzioni specifiche per AMG. Lo stile "Supersport", esclusivo per le versioni AMG, offre la possibilità di visualizzare vari contenuti attraverso una struttura verticale. Tra questi, c'è un menu di configurazione che mostra le impostazioni attuali del telaio o della trasmissione.

Sulle Mercedes troviamo anche l'AMG Track Pace (di serie nella GLC 63 S, opzionale per la GLC 43), il registratore di dati da utilizzare in pista.

Il software rileva più di 80 dati specifici del veicolo dieci volte al secondo durante la guida in pista, come velocità, accelerazione, angolo di sterzata e azionamento del pedale del freno. A questi si aggiungono la visualizzazione dei tempi sul giro e di settore, così come ulteriori strumenti di formazione e di analisi.