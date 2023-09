Sono passati esattamente 25 anni dall'arrivo sul mercato di una delle Mercedes più vendute di sempre: la Classe A. Inizialmente presentata nella sua forma originale da piccolo monovolume, la compatta della Stella negli anni si è evoluta per abbracciare un pubblico sempre più vasto.

Per celebrare questo importante compleanno, Mercedes-AMG presenta la nuova A 35 4Matic Spectral Edition, una serie speciale limitata dotata di una nuova tinta per la carrozzeria e diversi optional di serie. Scopriamo i dettagli.

Completa di tutto

La nuova Mercedes-AMG A 35 4Matic Spectral Edition è una delle versioni più ricche della Classe A mai prodotte. Si tratta di una serie speciale realizzata a partire dalla AMG Line Advanced Plus e verniciata nella colorazione Blu Spettrale.

Tra i tanti optional presenti a listino figurano il Pacchetto Night AMG con cerchi AMG a cinque doppie razze e pinze freni rosse, gli interni in pelle nera, il grande tetto Panorama apribile e molto altro.

Mercedes-AMG A 35 4Matic Spectral Edition, gli esterni

A livello tecnologico, invece, è stato scelto di equipaggiare questa Classe A celebrativa con una serie di optional dedicati alla sicurezza, come per esempio il cruise control adattivo Distronic Pro e il Pacchetto Integrazione per Smartphone, con Android Auto e Apple CarPlay.

Mercedes-AMG A 35 4Matic Spectral Edition, gli interni

Potente come sempre

La Mercedes Classe A in versione 35 AMG è stata recentemente aggiornata nel motore, insieme a tutto il resto della gamma.

La versione sotto alla potentissima A 45, infatti, è dotata del 2.0 Turbo benzina a 4 cilindri in linea con elettrificazione mild hybrid a 48 volt in grado di sviluppare fino a 306 CV di potenza e 400 Nm di coppia, il tutto gestito per mezzo del cambio AMG Speedshift DCT a 8 rapporti.

La nuova Mercedes-AMG A 35 4Matic Spectral Edition è già ordinabile al prezzo di 57.336 euro, con un vantaggio cliente del 7% sul prezzo vettura, rispetto a configurarla partendo da zero.