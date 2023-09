La gamma della nuova Mercedes Classe E non è ancora completa. Nonostante il listino della berlina e della station wagon sia piuttosto ricco tra ibride plug-in e versioni diesel, all’appello mancano ancora le sportive AMG. Tra queste, è in arrivo l’E 53 AMG, la seconda variante più potente dopo la scatenata E 63 AMG.

Proprio la 53 è stata ripresa in un video spia durante alcuni test negli Stati Uniti in cui si notano alcuni dettagli interessanti.

Si fa notare ed è plug-in

Anche se la vettura è completamente mimetizzata, non è difficile riconoscere le forme della nuova Classe E la caratteristica grafica dei fari posteriori con elementi triangolari. A dare qualche indizio sul fatto che si tratti di un’AMG è la calandra Panamericana, oltre alla presenza del doppio scarico posteriore con look sperimentale.

È interessante notare anche la presenza di un secondo sportello sul passaruota anteriore sinistro, a testimoniare il fatto che l’auto in prova sia con ogni probabilità un’ibrida plug-in. Sia l’E 53 che l’E 63 AMG, infatti, adotteranno un nuovo powertrain elettrificato diverso da quello montato su C 43 e C 63. A differenza delle sorelle minori, non troveremo un 2.0 4 cilindri, ma un 3.0 sei cilindri in linea abbinato ad un motore elettrico.

Mercedes C 63 AMG S E Performance

La potenza complessiva dovrebbe superare di slancio i 500 CV, con la possibilità di percorrere anche qualche decina di chilometri a zero emissioni. Niente da fare, quindi, per il ritorno del V8, che era stato oggetto di rumors nelle scorse settimane. Come ammesso dal ceo di AMG Michael Schiebe, le prossime sportive Mercedes non avranno l’otto cilindri.