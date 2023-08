La nuova Mercedes Classe E arriva in Italia con motorizzazioni esclusivamente ibride (mild hybrid e plug-in) con un listino che parte da 68.531 euro per la versione Berlina a quattro porte e da 71.093 euro per la carrozzeria Station Wagon.

Il prezzo base è quello della nuova Mercedes E 200 Advanced, la versione d'accesso alla gamma di Classe E che monta il motore mild hybrid 2.0 benzina a quattro cilindri da 204 CV abbinato al motore elettrico da 27 CV.

Di poco superiore è il listino della Mercedes E 220 d spinta dal quattro cilindri diesel mild hybrid da 197+23 CV: 69.885 euro la Berlina e 72.447 euro per la Station Wagon.

Otto versioni per la Berlina, sei per la Station Wagon

Tutte le nuove Mercedes Classe E hanno cambio automatico a 9 rapporti 9G-Tronic Plus e trazione posteriore, mentre la Berlina è disponibile anche con la trazione integrale 4Matic in abbinamento al motore diesel mild hybrid e alle due motorizzazioni benzina ibride plug-in.

Mercedes Classe E Berlina Mercedes Classe E Station Wagon

Scendendo nel dettaglio degli allestimenti di nuova Mercedes Classe E vediamo che la grande berlina tedesca di sesta generazione è offerta in otto versioni: Advanced, AMG Line Advanced, Advanced Plus, AMG Line Advanced Plus, AMG Line Premium, Exclusive Premium, AMG Line Premium Plus ed Exclusive Premium Plus.

La nuova Classe E Station Wagon ha invece sei versioni, le stesse della Berlina tranne l'Exclusive Premium e l'Exclusive Premium Plus.

Al top le ibride plug-in

Oltre alle due citate motorizzazioni mild hybrid, la nuova Mercedes propone a listino due diverse ibride plug-in a benzina. La prima è la E 300 e Plug-in Hybrid col 2.0 benzina da 204+129 CV che parte da 77.266 euro (79.828 euro la Station Wagon).

La top di gamma è invece la Mercedes E 400 e 4Matic Plug-in Hybrid con lo stesso 2.0 benzina elettrificato da 252+129 CV che ha un prezzo base di 87.673 euro (solo Berlina).

Entrambe le ibride plug-in hanno una batteria da 25,4 kWh e un'autonomia elettrica omologata nel ciclo WLTP che varia dai 91-106 km agli 87-102 km.

Nuova Mercedes Classe E Berlina, le versioni e i prezzi

Versione Motorizzazione, trazione Potenza Prezzo E 220 d Mild hybrid diesel, posteriore 197+23 CV 69.885 euro E 220 d 4Matic Mild hybrid diesel, integrale 197+23 CV 72.691 euro E 200 Mild hybrid benzina, posteriore 204+23 CV 68.531 euro E 300 e Plug-in Hybrid Plug-in hybrid benzina, posteriore 204+129 CV 77.266 euro E 300 e 4MATIC Plug-in hybrid Plug-in hybrid benzina, integrale 204+129 CV 80.072 euro E 400 e 4MATIC Plug-in hybrid Plug-in hybrid benzina, integrale 252+129 CV 87.673 euro

Nuova Mercedes Classe E Station Wagon, le versioni e i prezzi

Versione Motorizzazione, trazione Potenza Prezzo E 220 d Mild hybrid diesel, posteriore 197+23 CV 72.447 euro E 200 Mild hybrid benzina, posteriore 204+23 CV 71.093 euro E 300 e Plug-in hybrid Plug-in hybrid benzina, posteriore 204+129 CV 77.266 euro

Fotogallery: Mercedes Classe E Station Wagon