Design, tecnologia, sicurezza e motorizzazioni. Quando si parla della Mercedes Classe E non è mai facile alzare l’asticella rispetto al modello precedente.

Eppure, a Stoccarda ci sono riusciti trovando l’equilibrio giusto tra comfort e innovazione e traghettando la berlina tedesca (forse l’ultima generazione con motore termico) verso il futuro. In vendita da fine 2023, ecco la nuova Classe E.

Cambia per non cambiare

L’evoluzione della Mercedes Classe E passa per il design, senza intaccare le proporzioni classiche della berlina tedesca. Anche a livello di dimensioni, le differenze rispetto al modello precedente sono minime, con una lunghezza inferiore di 2 cm (4,92 m), una larghezza maggiore di 6 cm (1,91 m) e un’altezza di 1,47 m (-1 cm).

Mercedes Classe E 2023, la vista laterale

Ciò che cambia è anche il passo, con un interasse di 2,93 m incrementato di circa 22 mm rispetto alla generazione uscente. Ovviamente, questo leggero incremento si traduce in una spaziosità di bordo ancora più elevata, anche se la vera rivoluzione dell’abitacolo – come vedremo – riguarda la dotazione tecnologica.

Restando sugli esterni, il frontale è più moderno grazie al nuovo design dei fari LED, i quali sono incastonati in una calandra che ricorda quelle delle Mercedes elettriche EQ e che può illuminarsi di notte.

Nella fiancata troviamo una linea robusta e filante, con cerchi in lega fino a 21” per gli allestimenti più sportivi. Nel posteriore, invece, è presente una nuova fanaleria con luci dinamiche che effettuano animazioni (come i fari anteriori) quando si chiude o si sblocca la vettura.

Mercedes Classe E 2023, il frontale

Elevatissima la cura aerodinamica, con la Classe E che è stata pensata non solo per essere più efficiente, ma anche più silenziosa che mai. La Casa, infatti, ha effettuato varie prove in laboratorio utilizzando anche 500 microfoni per misurare l’insonorizzazione dell’abitacolo dovuta ai fruscii aerodinamici.

Mercedes Classe E 2023, gli interni

Il protagonista dell’abitacolo è l’MBUX Superscreen, la terza generazione dell’infotainment di Mercedes ed “erede” dell’Hyperscreen.

Il tasso tecnologico resta comunque altissimo, con la plancia dominata dallo schermo centrale e da quello del quadro strumenti, oltre a quello posizionato sul lato del passeggero (non visibile, però, dal guidatore per effetto di uno speciale filtro che evita le distrazioni quando si è al volante.

Mercedes Classe E 2023, gli interni

Il nuovo sistema infotelematico montato sulla Classe E 2023 propone delle nuove icone, la possibilità di installare app di parti terze (per esempio, l’app di Zoom per avviare delle videoconferenze) e la possibilità di creare delle “routine” automatizzate.

Ad esempio, si può impostare automaticamente il riscaldamento dei sedili, l’attivazione del climatizzatore e la presenza di una certa colorazione delle luci d’ambiente se la temperatura scende sotto una certa soglia fissata dal guidatore.

Quest’ultimo sistema verrà costantemente evoluto nel tempo, con l’intelligenza artificiale che, grazie ai futuri aggiornamenti del sistema operativo, sarà in grado di creare delle proprie routine basate sulle preferenze date dal guidatore. A bordo è presente anche una fotocamera specifica per effettuare selfie e video (a vettura ferma) e pubblicarli istantaneamente su TikTok.

Mercedes Classe E 2023, i sedili posteriori

A creare vivacità è anche l’Active Ambient Lighting, con le luci d’ambiente che “pulsano” a ritmo di musica (o dell’audio di un film, se il passeggero sta riproducendo un contenuto in streaming) supportate dai 21 altoparlanti dell’impianto Burmester 4D.

Per il resto, c’è tanta scelta tra i rivestimenti, sia per i materiali che per i colori. Il catalogo spazia da combinazioni beige e grigie con modanature in legno e acciaio spazzolato, fino ad inserti in Tonka Brown e piano black derivati da quelli della Classe S. E per i sedili sono stati realizzati materiali riciclati per ridurre l’impatto ambientale nella costruzione dell’auto.

Mercedes Classe E 2023, i sedili anteriori

Mercedes Classe E 2023, i motori

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la Mercedes Classe E 2023 si affida esclusivamente a unità elettrificate, sia mild hybrid sia plug-in. Del primo gruppo fanno parte le versioni E 200, E 220d ed E 220d 4Matic, con ISG (Integrated Starter Generator) con rete a 48 Volt in grado di fornire tra i 15 e 17 kW e 205 Nm in più ai motori a combustione.

L'unità benzina, con tecnologia Nanoslide e Conicshape, sviluppa 204 CV mentre il diesel dichiara 197 CV.

Mercedes Classe E, le motorizzazioni mild hybrid

Modello Mercedes E 200 Mercedes E 220d Mercedes E 220d 4Matic Cilindrata 1.999 1.993 1.993 Potenza 150 kW/204 CV 145 kW/197 CV 145 kW/197 CV Coppia 320 Nm 440 Nm 440 Nm Velocità massima 240 km/h 238 km/h 238 km/h Accelerazione 0-100 km/h 7,5" 7,6" 7,8"

Le stessa unità a benzina sarà alla base delle Mercedes Classe E plug-in, tutte capaci - secondo i dati dichiarati calcolati con ciclo WLTP - di percorrere più di 100 km in modalità 100% elettrica grazie alla batteria da 25,4 kWh sviluppata internamente da Mercedes, ricaricabile fino a una potenza massima di 55 kW, per un "pieno" in circa 30 minuti.

Mercedes Classe E, le motorizzazioni plug-in

Modello Mercedes E 300e Mercedes E 300 e 4Matic Mercedes E 400e 4Matic Cilindrata 1.999 1.999 1.999 Potenza motore benzina 150 kW/204 CV 150 kW/204 CV 185 kW/252 CV Coppia motore benzina 320 Nm 320 Nm 400 Nm Potenza motore elettrico 95 kW/129 CV 95 kW/129 CV 95 kW/129 CV Coppia motore elettrico 440 Nm 440 Nm 440 Nm Potenza totale 230 kW/312 CV 230 kW/312 CV 280/380 Coppia totale 550 Nm 550 Nm 650 Nm Velocità massima 236 km/h 234 km/h 250 km/h Accelerazione 0-100 km/h 6,4" 6,5" 5,3"

Sono presenti naturalmente varie modalità di guida, incluse Battery Hold ed Electric. La prima mantiene la carica delle batterie per poi utilizzarla all'interno delle città, la seconda invece predilige la marcia in elettrico, fino a un massimo di 140 km/h.

Mercedes Classe E 2023, il posteriore

La funzione di frenata rigenerativa è stata migliorata rispetto al passato e ora ha una potenza massima di recupero di 100 kW, con il sistema a gestirne in automatico l'intensità in base alla situazione del traffico. Naturalmente il guidatore può bypassare il sistema agendo sulle palette al volante, fino ad arrivare alla guida "one pedal", per far frenare completamente l'auto senza premere il pedale del freno.

Assetto e sicurezza

A livello di assetto, la Classe E 2023 fa affidamento sulle sospensioni AirMatic con ammortizzatori adattivi estremamente sofisticati in termini di elettronica. I sensori su ogni ammortizzatore, infatti, rilevano ogni irregolarità dell’asfalto adattando l’assorbimento ed evitando che questo si trasmetta alle altre ruote e all’abitacolo. Inoltre, oltre i 120 km/h, la vettura si abbassa di 2 cm per migliorare l’aerodinamica, ridurre i consumi e aumentare la stabilità.

Mercedes Classe E 2023, il 3/4 anteriore

Molto importante anche la presenza delle ruote posteriori sterzanti fino a 4,5°. Queste permettono di ridurre il diametro di sterzata e di rendere la vettura più agile in curva annullando, di fatto, l’aumento di passo rispetto alla precedente generazione.

Passando ai sistemi di assistenza alla guida, la media di Mercedes è dotata di un Attention Assist ancora più evoluto. Una telecamera in 3D posizionata sul quadro strumenti è in grado di analizzare il volto del conducente e individuare eventuali segnali di un colpo di sonno. Al tempo stesso, il sistema rileva se il guidatore è distratto intervenendo con un segnale acustico o, nei casi d’emergenza, con la frenata automatica.

Naturalmente, restano confermati i sistemi più “classici” come il mantenimento di corsia attivo, la sterzata d’emergenza, la telecamera a 360° e il Blind Spot Assist.

Vieni a trovarci agli Electric Days 2023

Passa un week end all'aria aperta con noi, anche in famiglia, per scoprire tutte le novità della transizione ecologica.