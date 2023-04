Dal 1997 la Mercedes Classe A rappresenta la porta d'accesso al mondo della Stella, prima in veste di piccola monovolume poi con un abito più tradizionale da compatta 2 volumi. Una storia portata avanti per 26 anni e che continuerà anche in futuro. Se infatti da Stoccarda si stanno attrezzando per rivedere la propria gamma, con riduzione di modelli, la Classe A pare averla scampata e non dirà quindi addio a breve. Anche se potrebbe essere completamente diversa, magari 100% elettrica.

In attesa di capire quale sarà il suo futuro la compatta della Stella è passata attraverso un classico restyling di metà carriera, conservativo nello stile ed evolutivo nella tecnologia, con novità interessanti che per lo più non si vedono ma si sentono.

Mercedes Classe A 2023, esterni

Di base è sempre lei. La Mercedes Classe A restyling infatti non si stravolge per quanto riguarda il look, affinando alcuni particolari, specialmente nella parte frontale. Si parte con la mascherina che mantiene il disegno tridimensionale, ora però reso a una costellazione di piccole stelle a tre punte.

Mercedes Classe A 2023, la vista anteriore

Varia anche la firma luminosa con i segmenti superiori dei gruppi ottici non più “spezzati”, ma composti da una linea unica che corre quasi parallela al terreno. Gruppi ottici di serie a LED su tutti gli allestimenti, mentre a richiesta si possono avere con tecnologia a matrice di LED. Completano l'opera di rinnovamento le luci posteriori e paraurti ridisegnati.

Piccoli ritocchi di stile che forse all’inizio richiedono un occhio allenato per riconoscere le differenze, ma che riescono comunque a differenziare la Classe A restyling.

Le luci anteriori della Mercedes Classe A 2023

Per il resto rimane identica alla versione precedente, naturalmente anche nelle dimensioni – lunghezza di 4,42 metri – e spazi interni, con il bagagliaio che fa segnare 370 litri, valore nella media del segmento.

Mercedes Classe A 2023, interni

Qui iniziano i cambiamenti più corposi, a partire dall'arredamento. Prima di tutto il volante, ripreso pari pari dalle sorelle maggiori come la Classe C, con le razze orizzontali sdoppiate a ospitare vari comandi per gestire i sistemi di assistenza alla guida e alcuni menù dei monitor davanti a noi. C'è un po' di affollamento e bisogna studiarne la disposizione per non "perdersi".

Mercedes Classe A 2023, gli interni

Dietro al volante ora di serie ora c'è sempre la strumentazione digitale da 7", mentre per quella da 10,25" - bisogna optare per gli allestimenti più ricchi mentre lo schermo centrale è sempre da 10,25".

Un sistema che conosciamo nell’impostazione ma che si rinnova per quanto riguarda le funzionalità. L’assistente vocale infatti è stato migliorato e ora è più pronto a rispondere ai nostri comandi. E, finalmente, Android Auto ed Apple CarPlay - anche wireless - sono di serie. Sempre.

C’è poi una nuova funzionalità del navigatore che mostra i punti di interesse lungo il nostro tragitto e nella nostra destinazione, ma inizialmente sarà disponibile unicamente sulle Classe A commercializzate in Germania. Infine ci sono novità anche hardware: scompare la piccola penisola touch sul tunnel centrale, a liberare spazio per un porta oggetti, mentre compare un lettore di impronte digitali - non presente sulla versione della mia prova - per richiamare al volo il proprio profilo utente.

Mercedes Classe A 2023, gli interni della versione AMG

Mercedes Classe A 2023, la guida

Ora però veniamo alla novità più importante della Mercedes Classe A restyling: l’elettrificazione di tutta la gamma dei motori benzina, A35 AMG compresa. Solo la più potente 45 AMG rimane fuori dal giro. Poco male.

AMG che avrei amato provare sulle strade intorno a Bologna, ma se il cuore ha le sue ragioni in un periodo come questo il portafogli vince ogni discussione. Certo il diesel, ancora presente in gamma, su un’auto come questa ha ancora senso - divieti alla circolazione a parte - ma la vera novità sono i motori mild hybrid come il 1.3 4 cilindri da 163 CV protagonista della mia prova, aiutato da un’elettrificazione leggera a 48 Volt che porta in dote un boost di 10 kW (circa 13 CV) per avere un bello spunto in più in ripresa e favorire una funzione veleggio migliorata. Così si abbassano consumi ed emissioni.

Mercedes Classe A 2023, il frontale

Il brio non manca e rende la Classe A più pronta nelle risposte alla pressione dell'acceleratore, aiutata anche dal cambio automatico a 8 rapporti, impercettibile nei cambi di marcia.

In generale però la Classe A non cambia la propria anima alla guida, rimanendo sempre docile e confortevole in tutte le situazioni, dal pavé ai dossi, con uno sterzo regolare che offre una risposta sempre piacevole. Sterzo che ho preferito in modalità Sport, lasciando il resto in Comfort, così da avere maggior carico ma senza una sensazione di un qualcosa di artificiale. In questo modo il feeling di guida aumenta, facendomi apprezzare il comportamento tra le curve della compatta tedesca. Mi è piaciuto il suo essere solida nei cambi di direzione, precisa e sincera, pronta a uscire dalle curve con buona vivacità grazie al lavoro del sistema mild hybrid.

Mercedes Classe A 2023, le versioni 4 e 5 porte

Solo un aspetto non mi è piaciuto particolarmente: la rumorosità quando si effettua il kick-down sull'acceleratore. In questo caso infatti il 1.3 alza la voce entrando in abitacolo, per poi tornare nel silenzio quando si torna a essere più docili nelle accelerazioni. Peccato veniale che non compromette la generale sensazione di comfort che avvolge la Classe A.

Sensazioni che crescono ulteriormente grazie agli assistenti alla guida migliorati. Rimangono di Livello 2, significa che le mani vanno sempre tenute sul volante ed è vietato distrarsi facendo altro, ma le risposte sono ancora più fluide. Inoltre è presente una nuova visualizzazione tridimensionale delle telecamere di parcheggio, per rendere ancora più agevoli le manovre.

Mercedes Classe A 2023, curiosità

Il lettore di impronte digitali in futuro potrebbe essere utilizzato anche per effettuare pagamenti direttamente dall'auto grazie al sistema Mercedes Pay+, sviluppato in collaborazione con Visa. Disponibile inizialmente su Mercedes EQS, EQE, Classe S, Classe C e GLC permetterà per esempio di acquistare alcune funzionalità after market o - in futuro - pagare il pieno di carburante senza dover ogni volta inserire pin o codici.

Mercedes Classe A 2023, il posteriore delle versioni 4 e 5 porte

Mercedes Classe A 2023, i prezzi

Rinnovata anche nella gamma, con allestimenti razionalizzati e dotazioni di serie più ricche rispetto al passato, la Mercedes Classe A restyling ha prezzi a partire da 35.120 euro per arrivare agli oltre 68 della A 45 AMG.

Come detto tutte le motorizzazioni benzina sono elettrificate, la maggior parte con moduli mild hybrid mentre la A 250 e è mossa da un powertrain plug-in che promette 81 km di autonomia in modalità 100% elettrica.