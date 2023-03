La Mercedes GLA cambia volto in occasione del restyling di metà carriera. Il piccolo SUV di Stoccarda, la cui seconda generazione - nome in codice H247 - è in vendita dal 2020, si aggiorna nei contenuti e nelle dotazioni, accogliendo in gamma l'elettrificazione di tutti i motori a benzina, incluso il 2.0 turbo della 35 AMG.

All'interno fin dall'allestimento base diventa di serie il sistema multimediale MBUX da 10,25 pollici, abbinato a nuovi sistemi ADAS rivisti per quanto riguarda gli interventi e la sensibilità. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Elettrificazione di massa

La prima importante novità del restyling della Mercedes GLA riguarda la gamma motori. Come già successo sulle sorelle Classe A e B, tutti i motori a benzina accolgono ora l'elettrificazione, grazie all'introduzione nel powertrain di un piccolo generatore elettrico a cinghia (BSG), in grado di funzionare anche come motorino di avviamento per generare un massimo di 10 kW di potenza extra nelle partenze.

Ma non solo. Continuando a parlare di elettrificazione infatti, la versione ibrida plug-in 250e accoglie un caricatore di bordo più potente, in grado di poter ricaricare il pacco batterie da 11,5 kWh (nominali) fino a un massimo di 22 kW.

Mercedes GLA (2023)

Nuova estetica

Guardando da fuori il restyling della Mercedes GLA, le modifiche più importanti sono state apportate sui fari anteriori e posteriori. I primi - sia in versione standard che Multibeam a matrice di LED - per avvicinarsi nel design a quelli di alcune delle ultime auto proposte dalla Casa (come il restyling della GLE), sono stati dotati di una nuova firma luminosa per le luci diurne, composta da un LED orizzontale abbinato a due punti aggiuntivi posizionati al di sotto.

I posteriori, invece, sono stati ridisegnati completamente, abbandonando del tutto i due LED circolari in favore di una firma luminosa anche in questo caso più lineare e vicina, per esempio, a quella della nuova Mercedes GLC.

Infine, a livello di paraurti, sia quello anteriore che quello posteriore sono stati totalmente ridisegnati, sempre strizzando l'occhio a quanto proposto sulle sorelle maggiori.

Mercedes GLA (2023) Mercedes GLA (2023)

Più tecnologica

Parlando di interni e di tecnologia, il restyling della Mercedes GLA introduce nella gamma dei piccoli SUV della Stella il nuovo volante presentato al lancio della berlina Classe S. In versione AMG Line è composto da due razze orizzontali sdoppiate e da una corona in pelle piuttosto spessa, che dona all'abitacolo quell'aria premium a cui tutti i clienti della Casa sono da sempre abituati.

Mercedes GLA (2023) Mercedes GLA (2023)

A livello tecnologico, con l'aggiornamento di metà carriera diventa di serie il sistema di infotainment MBUX su tutte le versioni, quindi con schermo centrale da 10,25 pollici e schermo davanti al guidatore (opzionale) delle stesse dimensioni. La Casa ha infine colto l'occasione per affinare in generale tutti i sistemi ADAS, basandosi ancora una volta sull'esperienza maturata con i modelli più grandi.

I prezzi e le disponibilità per il mercato italiano non sono ancora stati resi noti.