Inizia una svolta storica anche per Mercedes Maybach. Il marchio che identifica le Mercedes più esclusive e lussuose in assoluto accoglie la gamma la sua prima ibrida plug-in, la S 580e. Destinata alla Cina, la Maybach elettrificata raggiungerà in un secondo momento altri mercati come quello thailandese ed europeo.

Strettamente legata all’omonima Classe S, potrebbe costare oltre 210.000 euro, escludendo ovviamente tutte le ampie possibilità di personalizzazione.

Viaggia nel silenzio per 100 km

Il cuore della Mercedes Maybach S 580e è costituito da un 3.0 sei cilindri in linea da 367 CV e 500 Nm unico a un motore elettrico da 150 CV e 440 Nm sistemato sull’asse anteriore. La potenza è combinata è di 510 CV e 750 Nm, esattamente la stessa dalla S80e.

Le prestazioni restano di assoluto livello, con uno scatto 0-100 km/h di 5,1 secondi e una velocità massima di 250 km/h limitata elettronicamente (140 km/h se si utilizza esclusivamente la modalità elettrica). L’autonomia a emissioni zero, invece, è stimata in circa 100 km nel ciclo WLTP.

Mercedes-Maybach S 580e (2023)

Il caricatore di bordo di serie è da 11 kW, ma i clienti più impazienti possono richiedere quello da 60 kW in corrente continua che permette di ricaricare la batteria da 28 kWh in circa 30 minuti.

Distinguere la S 580e rispetto alla S 580 col 4.0 V8 (da 523 CV) è molto difficile. Di fatto, come dettaglio estetico Maybach ha aggiunto solo degli accenti blu nei fari, oltre alle nuove grafiche per il quadro strumenti. Lo sportellino per la ricarica, invece, è stato integrato vicino al passaruota sinistro.

La Casa non ha comunicato ufficialmente il listino, ma molto probabilmente il prezzo di partenza sarà di poco superiore ai 210.000 euro necessari per mettersi in garage una S 580 non elettrificata.