Se volete riconoscere a colpo d'occhio la nuova Mercedes-Maybach Classe S e imparare a distinguerla dalla nuova Classe S osservate attentamente la griglia anteriore con i tanti listelli cromati verticali, la scritta Maybach sotto la Stella, la nervatura cromata sul lungo cofano motore e la verniciatura bicolore che fa parte degli esclusivi optional di questa super berlina extra lusso.

La nuova ammiraglia tedesca destinata all'autista che guida e al proprietario comodamente seduto o sdraiato nelle poltrone posteriori arriverà sul mercato a metà 2021 e già si annuncia come una delle auto più lussuose, raffinate e rilassanti sul mercato, grazie anche alla motorizzazione mild hybrid a 48 volt da 503 CV della Mercedes-Maybach S 580 4MATIC.

Tante coccole per chi siede dietro

Ovviamente le differenze con la "normale" Classe S non finiscono qui, visto che basta osservare anche la fiancata della nuova Mercedes-Maybach Classe S per capire che il passo è più lungo (+17,7 cm) e che la portiera posteriore è allungata fino a toccare il montante C che sfoggia un inedito finestrino fisso. Questo si traduce in un'eccezionale lunghezza di 5,46 metri e un'abitabilità ancora più ampia.

Ma è salendo a bordo che si possono notare tutte le esclusività e le "chicche" extra lusso riservate ai clienti di questa nuova Mercedes-Maybach Classe S che per cominciare godono delle due poltrone singole posteriori Executive regolabili elettricamente, poggiapiedi e sedile passeggero anteriore che può avanzare e inclinarsi in avanti per dare ancora più spazio e visuale a chi viaggia dietro.

Portiere elettriche

Spulciando fra le tante dotazioni incredibili di questa nuova ammiraglia destinata soprattutto ai ricchi mercati di Cina, Corea del Sud, Russia, Stati Uniti e Germania troviamo poi le funzioni di massaggio, riscaldamento e climatizzazione dei sedili posteriori, anche a livello del collo, con in più l'estensione dell'aggancio cintura di sicurezza per rendere più comoda l'operazione.

A questo si aggiunge l'apertura e chiusura elettrica servoassistita delle portiere posteriori "comfort", un optional che rende ancora più rilassante l'utilizzo della super berlina, oltre alle luci ambiente posteriori adattive in base ai bioritmi umani e al vano frigorifero opzionale fra i due sedili dietro.

Numeri impressionanti

Per dare un'idea più precisa di quanto sofisticati siano gli impianti di bordo e le dotazioni di questa nuova Mercedes-Maybach Classe S è forse il caso di affidarsi ai numeri che spesso sono più chiari di tante parole:

7,7 cm, l'allungamento del passo

253 luci LED per la luce ambiente adattiva posteriore

3 millisecondi, il tempo di reazione del sistema automatico di soppressione rumori nell'abitacolo

Da +1° a +7°, la temperatura a cui si può regolare il vano frigorifero

Da 43,5 a 19 gradi, l'angolo di inclinazione massima e minima degli schienali posteriori Executive

18, il numero di airbag interni

1 settimana, il tempo necessario per rifinire la verniciatura bicolore

Audio con risonanza 4D

Altrettanto impressionante, oltre alle quasi infinite possibilità di personalizzazione esterna e interna con cerchi da 19" o 20", inserti e pellami pregiati, è poi l'impianto audio Burmester High-End 4D Surround Sound.

Per la migliore esperienza di ascolto è composto da un risuonatore integrato nei sedili per un effetto quadridimensionale garantito da 30 altoparlanti di alta qualità e amplificatori da 1.750 watt totali che includono quello nel bagagliaio da 400 watt per il subwoofer.

Il meglio della tecnologia Mercedes

Per tutte le altre raffinatezze tecniche rimandiamo alle tantissime tecnologie della nuova Classe S che sono ovviamente disponibili anche sulla versione Maybach, dalle quattro ruote sterzanti al sistema MBUX di nuova generazione.

La motorizzazione annunciata al momento del lancio è quella della Mercedes-Maybach S 580 4Matic che sfrutta il sistema mild hybrid a 48 volt EQ Boost abbinato al motore 4.0 V8 biturbo da 503 CV che promette efficienza, consumi ed emissioni ridotte grazie all'aiuto elettrico e alla funzione "sailing" a motore spento.

Il cambio è l'automatico 9G-Tronic e la velocità massima è limitata elettronicamente a 250 km/h, mentre il prezzo, non ancora annunciato, sarà probabilmente superiore ai circa 170.000 euro del modello precedente che è uscito da poco dal listino.