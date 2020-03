Anche se non sapete cos'è un'auto mild hybrid potrebbe capitarvi presto di comprarne una a vostra insaputa, talmente veloce è il ritmo con cui queste motorizzazioni ibride si stanno diffondendo sotto i cofani delle auto "normali". Non parliamo dei modelli full hybrid che viaggiano per alcuni chilometri e per la maggioranza del tempo con la trazione elettrica come le Toyota e neppure delle ibride plug-in ricaricabili alla spina che in alcuni casi finiscono per sembrare elettriche pure.

Parliamo invece del livello "base" dell'elettrificazione dell'auto, quell'ibrido in parallelo puro (mild hybrid) dove il motore elettrico non fornisce spinta alle ruote motrici (tranne casi rarissimi), ma si limita ad "aiutare" quello a benzina o diesel piazzato sotto il cofano. Insomma, niente possibilità di scegliere con un pulsante la marcia puramente elettrica a zero emissioni.

L'elettrico dà un aiutino e non costa tanto

Questi nuovi sistemi mild hybrid si differenziano dai primi visti su alcuni modelli dei primi Anni 2000 come le Honda Jazz e Insight soprattutto per la rete elettrica a 48 Volt che ottimizza la funzione stop&start con un motore/generatore che recupera energia in frenata, offre una spinta o "boost" al motore termico e in alcuni casi provvede a spegnerlo in fase di veleggiamento a velocità costante.

Insomma, una tecnologia come quella mild hybrid che sembrava in via di estinzione sta tornando con forza sul mercato per due motivi: permette di ridurre consumi ed emissioni senza grandi costi aggiuntivi per le Case senza aumento del prezzo di acquisto per il cliente finale.

In pochi anni sono diventate centinaia

In pratica le auto mild hybrid sono "rinate", almeno in Europa, nel 2016 con l'arrivo sul mercato continentale della Suzuki Baleno 1.2 SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki), seguita da Ignis e Swift con la stessa motorizzazione e in più il 1.0 Hybrid. A queste si sono aggiunte nel giro di pochi mesi le Renault Scenic e Grand Scenic Hybrid Assist, in cui il motore a gasolio 1.5 dCi da 110 CV è affiancato da un elettrico per ridurre ulteriormente consumi ed emissioni, ma rimaste nei listini solo pochi mesi.

I tedeschi non sono certo rimasti a guardare e hanno proposto nell'ordine le Audi A4 e A5, A7 Sportback e A8 con sistema mild hybrid mHEV (12V o 24V) sia sul motore 2.0 TFSI che sul 3.0 TDI, affiancati dall'EQ Boost di Mercedes su Classe C, Classe E, CLS e Classe S, anche in versione AMG 53. Da allora le novità mild hybrid sono arrivate a valanga da ogni Costruttore dalla piccola Fiat Panda Hybrid alla super sportiva Audi RS 6 Avant, ma l'elenco completo di quelle già in vendita o in arrivo lo trovate in fondo alla pagina. Come potete vedere voi stessi, Audi e Mercedes dominano per numero di modelli diversi.

Agevolazioni ed esenzioni come tutte le altre ibride

Prima di lasciarvi a questo elenco di auto mild hybrid vogliamo però chiarire quali sono i veri vantaggi dell'elettrificazione "leggera" e a chi conviene valutarne l'acquisto. Detto dei consumi che sono leggermente inferiori rispetto alle equivalenti versioni a benzina o gasolio, bisogna aggiungere che queste mild hybrid omologate con la dicitura "ibrido" sul libretto di circolazione (foglio 2, punto P.3) godono di quelle agevolazioni fiscali che alcune regioni concedono alle auto ibride, come ad esempio l'esenzione del bollo auto per più anni.

A chi conviene

La fascia di clienti che possono sfruttare al meglio tutti i vantaggi delle auto mild hybrid è sicuramente quella di chi vive nelle grandi città e nelle regioni, province e comuni che riservano più agevolazioni alle vettura con l'aiutino elettrico. Oltre alla citata esenzione del bollo le mild hybrid godono in molte metropoli del parcheggio gratuito sulle strisce blu,( previa registrazione della targa) e molto spesso dell'esclusione da blocchi del traffico e domeniche ecologiche, almeno con le regole attuali. L'unico rischio possibile è che la continua corsa alla riduzione delle emissioni in atmosfera porti le amministrazioni locali, o lo stesso governo, ad escludere da queste agevolazioni tutte le ibride "mild", partendo magari dalle mild hybrid diesel.

Audi

Modello Motore Consumi (NEDC) Emissioni CO2 (NEDC) Prezzo base Audi A3 Sportback 35 TFSI S tronic COD MHEV 48V 1.5 benzina 4 cilindri

150 CV, 250 Nm N.D. N.D. In arrivo Audi A4 35 TFSI 2.0 benzina 4 cilindri

150 CV, 270 Nm, 12V 5,6 l/100 km 127 g/km 36.500 euro

38.100 euro (Avant) Audi A4 35 TFSI S tronic 2.0 benzina 4 cilindri

150 CV, 270 Nm, 12V 5,5 l/100 km 125 g/km 38.800 euro

40.400 euro (Avant) Audi A4 40 TFSI S tronic 2.0 benzina 4 cilindri

190 CV, 320 Nm, 12V 5,8 l/100 km 132 g/km 42.900 euro

44.500 euro (Avant) Audi A4 45 TFSI quattro S tronic 2.0 benzina 4 cilindri

245 CV, 370 Nm, 12V 6,4 l/100 km 146 g/km 50.050 euro

51.650 euro (Avant) Audi A4 30 TDI S tronic 2.0 diesel 4 cilindri

136 CV, 320 Nm, 12V 3,8 l/100 km 100 g/km 40.300 euro

41.900 euro (Avant) Audi A4 35 TDI S tronic 2.0 diesel 4 cilindri

163 CV, 380 Nm, 12V 3,7 l/100 km 98 g/km 42.150 euro

43.750 euro (Avant) Audi S4 TDI quattro tiptronic 3.0 diesel V6

347 CV, 700 Nm, 48V 6,1 l/100 km 160-163 g/km 74.650 euro

76.250 euro + Ecotassa (Avant) Audi A4 allroad 45 TFSI quattro S tronic 2.0 benzina 4 cilindri

245 CV, 370 Nm, 12V 6,6 l/100 km 150 g/km 53.650 euro Audi A5 Sportback 40 TFSI S tronic 2.0 benzina 4 cilindri

190 CV, 320 Nm, 12V 5,8 l/100 km 131 g/km 46.800 euro Audi A5 Sportback 45 TFSI quattro S tronic 2.0 benzina 4 cilindri

245 CV, 370 Nm, 12V 6,3 l/100 km 144 g/km 54.500 euro Audi A5 Sportback 35 TDI S tronic 2.0 diesel 4 cilindri

163 CV, 380 Nm, 12V 3,7 l/100 km 98 g/km 49.100 euro Audi A5 Coupé 40 TFSI S tronic 2.0 benzina 4 cilindri

190 CV, 320 Nm, 12V 5,8 l/100 km 131 g/km 46.800 euro Audi A5 Coupé 45 TFSI quattro S tronic 2.0 benzina 4 cilindri

245 CV, 370 Nm, 12V 6,4 l/100 km 145 g/km 54.500 euro Audi A5 Coupé 35 TDI S tronic 2.0 diesel 4 cilindri

163 CV, 380 Nm, 12V 3,7 l/100 km 98 g/km 49.100 euro Audi A5 Cabriolet 40 TFSI S tronic 2.0 benzina 4 cilindri

190 CV, 320 Nm, 12V 5,9 l/100 km 135 g/km 53.800 euro Audi A5 Cabriolet 45 TFSI quattro S tronic 2.0 benzina 4 cilindri

245 CV, 370 Nm, 12V 6,6 l/100 km 150 g/km 61.500 euro Audi A5 Cabriolet 35 TDI S tronic 2.0 diesel 4 cilindri

163 CV, 380 Nm, 12V 4,2 l/100 km 111 g/km 56.100 euro Audi S5 Sportback TDI quattro tiptronic 3.0 diesel V6

347 CV, 700 Nm, 48V 6,1 l/100 km 160-162 g/km 79.900 euro (+ Ecotassa) Audi S5 Coupé TDI quattro tiptronic 3.0 diesel V6

347 CV, 700 Nm, 48V 6,1 l/100 km 160-161 g/km 79.900 euro (+ Ecotassa) Audi Q5 40 TFSI S tronic 2.0 benzina 4 cilindri

190 CV, 320 Nm, 12V 5,9 l/100 km 135 g/km 53.800 euro Audi Q5 45 TFSI quattro S tronic 2.0 benzina 4 cilindri

245 CV, 370 Nm, 12V 6,6 l/100 km 150 g/km 61.500 euro Audi Q5 30 TDI S tronic 2.0 diesel 4 cilindri

136 CV, 320 Nm, 12V 4,5 l/100 km 119 g/km 45.200 euro Audi Q5 35 TDI S tronic 2.0 diesel 4 cilindri

163 CV, 380 Nm, 12V 4,5 l/100 km 117 g/km 46.900 euro Audi Q5 40 TDI quattro S tronic 2.0 diesel 4 cilindri

204 CV, 400 Nm, 12V 5,2 l/100 km 137 g/km 52.250 euro Audi SQ5 TDI quattro tiptronic 3.0 diesel V6

347 CV, 700 Nm, 48V 6,6 l/100 km 172 g/km 75.450 euro + Ecotassa Audi A6 45 TFSI S tronic 2.0 benzina 4 cilindri

245 CV, 370 Nm, 12V 6,2 l/100 km 142 g/km 57.550 euro

59.950 euro (Avant) Audi A6 45 TFSI quattro S tronic 2.0 benzina 4 cilindri

245 CV, 370 Nm, 12V 6,6 l/100 km 150 g/km 60.450 euro

62.850 euro (Avant) Audi A6 55 TFSI quattro S tronic 3.0 benzina V6

340 CV, 500 Nm, 48V 7,2 l/100 km 164 g/km 67.600 euro + Ecotassa

70.000 euro + Ecotassa (Avant) Audi RS 6 Avant 4.0 benzina V8

600 CV, 800 Nm, 48V 11,5 l/100 km 263 g/km 127.600 euro + Ecotassa Audi A6 35 TDI S tronic 2.0 diesel 4 cilindri

163 CV, 370 Nm, 12V 4,1 l/100 km 107 g/km 52.750 euro

55.550 euro (Avant) Audi A6 40 TDI S tronic 2.0 diesel 4 cilindri

204 CV, 400 Nm, 12V 4,3 l/100 km 113 g/km 54.850 euro

57.650 euro (Avant) Audi A6 45 TDI quattro tiptronic 3.0 diesel V6

231 CV, 500 Nm, 48V 5,5 l/100 km 145 g/km 62.100 euro

64.900 euro (Avant) Audi A6 50 TDI quattro tiptronic 3.0 diesel V6

286 CV, 620 Nm, 48V 5,5 l/100 km 145 g/km 63.850 euro

66.650 euro (Avant) Audi S6 TDI quattro tiptronic 3.0 diesel V6

349 CV, 700 Nm, 48V 6,2 l/100 km 164 g/km 81.200 euro + Ecotassa

83.600 euro + Ecotassa (Avant) Audi A6 allroad quattro

55 TFSI quattro S tronic 3.0 benzina V6

340 CV, 500 Nm, 48V 7,4 l/100 km 169 g/km 73.600 euro + Ecotassa Audi A6 allroad quattro 45 TDI tiptronic 3.0 diesel V6

231 CV, 500 Nm, 48V 5,8 l/100 km 152 g/km 68.100 euro Audi A6 allroad quattro 50 TDI tiptronic 3.0 diesel V6

286 CV, 620 Nm, 48V 5,8 l/100 km 152 g/km 69.850 euro Audi A6 allroad quattro 55 TDI tiptronic 3.0 diesel V6

349 CV, 700 Nm, 48V 6,4 l/100 km 168 g/km 76.200 euro + Ecotassa Audi A7 Sportback 45 TFSI S tronic 2.0 benzina 4 cilindri

245 CV, 370 Nm, 12V 6,4 l/100 km 146 g/km 65.150 euro Audi A7 Sportback 45 TFSI quattro S tronic 2.0 benzina 4 cilindri

245 CV, 370 Nm, 12V 6,6 l/100 km 150 g/km 68.300 euro Audi A7 Sportback 55 TFSI quattro S tronic 3.0 benzina V6

340 CV, 500 Nm, 48V 7,3 l/100 km 166 g/km 76.900 euro + Ecotassa Audi RS 7 Sportback 4.0 benzina V8

600 CV, 800 Nm, 48V 11,4 l/100 km 261 g/km 138.300 euro + Ecotassa Audi A7 Sportback 40 TDI S tronic 2.0 diesel 4 cilindri

204 CV, 400 Nm, 12V 4,4 l/100 km 117 g/km 63.650 euro Audi A7 Sportback 45 TDI quattro tiptronic 3.0 diesel V6

231 CV, 500 Nm, 48V 5,5 l/100 km 145 g/km 71.750 euro Audi A7 Sportback 50 TDI quattro tiptronic 3.0 diesel V6

286 CV, 620 Nm, 48V 5,5 l/100 km 145 g/km 74.800 euro Audi S7 Sportback TDI quattro tiptronic 3.0 diesel V6

349 CV, 700 Nm, 48V 6,5 l/100 km 170 g/km 90.950 euro + Ecotassa Audi Q7 55 TFSI quattro tiptronic 3.0 benzina V6

340 CV, 500 Nm, 48V 8,8 l/100 km 201 g/km 75.500 euro + Ecotassa Audi Q7 45 TDI quattro tiptronic 3.0 diesel V6

231 CV, 500 Nm, 48V 6,8 l/100 km 180 g/km 71.300 euro + Ecotassa Audi Q7 50 TDI quattro tiptronic 3.0 diesel V6

286 CV, 620 Nm, 48V 6,7 l/100 km 175 g/km 72.000 euro + Ecotassa Audi A8 55 TFSI quattro tiptronic 3.0 benzina V6

340 CV, 500 Nm, 48V 8,0 l/100 km 183 g/km 99.600 euro + Ecotassa Audi S8 TFSI quattro tiptronic 4.0 benzina V8

571 CV, 800 Nm, 48V 11,3 l/100 km 258 g/km 147.300 euro + Ecotassa Audi A8 50 TDI quattro tiptronic 3.0 diesel V6

286 CV, 600 Nm, 48V 5,7 l/100 km 151 g/km 96.200 euro Audi A8 60 TDI quattro tiptronic 4.0 diesel V8

435 CV, 900 Nm, 48V 7,2 l/100 km 189 g/km 118.400 euro + Ecotassa Audi Q8 55 TFSI quattro tiptronic 3.0 benzina V6

340 CV, 500 Nm, 48V 9,1 l/100 km 208 g/km 80.500 euro + Ecotassa Audi RS Q8 tiptronic 4.0 benzina V8

600 CV, 800 Nm, 48V 12,1 l/100 km 276 g/km 144.300 euro + Ecotassa Audi Q8 45 TDI quattro tiptronic 3.0 diesel V6

231 CV, 500 Nm, 48V 6,8 l/100 km 178 g/km 77.600 euro + Ecotassa Audi Q8 50 TDI quattro tiptronic 3.0 diesel V6

286 CV, 600 Nm, 48V 6,9 l/100 km 180 g/km 79.550 euro + Ecotassa Audi SQ8 TDI quattro tiptronic 4.0 diesel V8

435 CV, 900 Nm, 48V 7,8 l/100 km 204 g/km 119.750 euro + Ecotassa

BMW

Modello Motore Consumi (NEDC) Emissioni CO2 (NEDC) Prezzo base BMW 320d 2.0 diesel 4 cilindri

190 CV, 400 Nm, 48V 4,0 l/100 km 105 g/km Primavera 2020 BMW 320d Touring 2.0 diesel 4 cilindri

190 CV, 400 Nm, 48V 4,2 l/100 km 109 g/km Primavera 2020 BMW 320d xDrive 2.0 diesel 4 cilindri

190 CV, 400 Nm, 48V 4,3 l/100 km 117 g/km Primavera 2020 BMW M340d xDrive 3.0 diesel 6 cilindri in linea

340 CV, 700 Nm, 48V 5,3 l/100 km 139 g/km Aprile 2020

BMW M340d xDrive Touring 3.0 diesel 6 cilindri in linea

340 CV, 700 Nm, 48V 5,4 l/100 km 143 g/km Aprile 2020 BMW X3 xDrive20d 2.0 diesel 4 cilindri

190 CV, 400 Nm, 48V 4,8 l/100 km 126 g/km Primavera 2020 BMW X4 xDrive20d 2.0 diesel 4 cilindri

190 CV, 400 Nm, 48V 4,8 l/100 km 126 g/km Primavera 2020 BMW 520d 2.0 diesel 4 cilindri

190 CV, 400 Nm, 48V 4,1 l/100 km 108 g/km 55.650 euro

58.200 euro (Touring) BMW 520d xDrive 2.0 diesel 4 cilindri

190 CV, 400 Nm, 48V 4,5 l/100 km 117 g/km 58.100 euro

60.700 euro (Touring) BMW X5 xDrive40d 3.0 diesel 6 cilindri in linea

340 CV, 700 Nm, 48V 5,9 l/100 km 154-167 g/km Maggio 2020

(+ Ecotassa) BMW X6 xDrive40d 3.0 diesel 6 cilindri in linea

340 CV, 700 Nm, 48V 5,8 l/100 km 153-164 g/km Maggio 2020

(+ Ecotassa)

Fiat

Modello Motore Consumi (NEDC) Emissioni CO2 (NEDC) Prezzo base Fiat Panda Hybrid 1.0 benzina 3 cilindri

70 CV, 92 Nm, 12V 3,9 l/100 km 88 g/km 15.100 euro Fiat 500 Hybrid 1.0 benzina 3 cilindri

70 CV, 92 Nm, 12V 3,9 l/100 km 88 g/km 15.150 euro Fiat 500C Hybrid 1.0 benzina 3 cilindri

70 CV, 92 Nm, 12V 3,9 l/100 km 88 g/km 17.850 euro

Ford

Modello Motore Consumi (NEDC) Emissioni CO2 (NEDC) Prezzo base Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV 1.0 benzina 3 cilindri

125 CV, 210 Nm, 48V 4,2 l/100 km 96 g/km 23.250 euro Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 155 CV 1.0 benzina 3 cilindri

125 CV, 210 Nm, 48V 4,4 l/100 km 99 g/km 25.500 euro Ford Kuga 2.0 EcoBlue Hybrid 2.0 diesel 4 cilindri

150 CV, 370 Nm, 48V 5,0 l/100 km 111 g/km 32.000 euro

Hyundai

Modello Motore Consumi (NEDC) Emissioni CO2 (NEDC) Prezzo base Hyundai i20 1.0 T-GDi 100 CV 48V 1.0 benzina 3 cilindri

100 CV, 172 Nm, 48V N.D. N.D. Annunciata Hyundai i20 1.0 T-GDi 120 CV 48V 1.0 benzina 3 cilindri

120 CV, 200 Nm, 48V N.D. N.D. Annunciata Hyundai Tucson 1.6 CRDi 2WD MT 48V 1.6 diesel 4 cilindri

115 CV, 280 Nm, 48V 4,2 l/100 km 110 g/km 31.400 euro Hyundai Tucson 1.6 CRDi 136 CV 2WD MT 48V 1.6 diesel 4 cilindri

136 CV, 320 Nm, 48V 4,2 l/100 km 110 g/km 32.700 euro Hyundai Tucson 1.6 CRDi 136 CV 2WD DCT 48V 1.6 diesel 4 cilindri

136 CV, 320 Nm, 48V 4,3 l/100 km 114 g/km 34.400 euro Hyundai Tucson 1.6 CRDi 136 CV 4WD MT 48V 1.6 diesel 4 cilindri

136 CV, 320 Nm, 48V 4,7 l/100 km 123 g/km 34.700 euro Hyundai Tucson 1.6 CRDi 136 CV 4WD DCT 48V 1.6 diesel 4 cilindri

136 CV, 320 Nm, 48V 4,7 l/100 km 125 g/km 36.400 euro Hyundai Tucson 2.0 CRDi 185CV 48V 8AT 4WD 2.0 diesel 4 cilindri

185 CV, 400 Nm, 48V 5,5 l/100 km 145 g/km 40.600 euro

Kia

Modello Motore Consumi (NEDC) Emissioni CO2 (NEDC) Prezzo base Kia Sportage 1.6 CRDi 115 CV Mild Hybrid 1.6 diesel 4 cilindri

115 CV, 280 Nm, 48V 4,2 l/100 km 110 g/km 28.000 euro Kia Sportage 1.6 CRDi 136 CV DCT Mild Hybrid 1.6 diesel 4 cilindri

136 CV, 320 Nm, 48V 4,3 l/100 km 114 g/km 30.500 euro Kia Sportage 1.6 CRDi 136 CV AWD DCT Mild Hybrid 1.6 diesel 4 cilindri

136 CV, 320 Nm, 48V 4,7 l/100 km 125 g/km 34.750 euro Kia Sportage 2.0 CRDi 185 CV AWD AT8 Mild Hybrid 2.0 diesel 4 cilindri

185 CV, 400 Nm, 48V 5,6 l/100 km 148 g/km 36.000 euro

Lancia

Modello Motore Consumi (NEDC) Emissioni CO2 (NEDC) Prezzo base Lancia Ypsilon Hybrid 1.0 benzina 3 cilindri

70 CV, 92 Nm, 12V 4,0 l/100 km 90 g/km 14.450 euro

Land Rover

Modello Motore Consumi (NEDC) Emissioni CO2 (NEDC) Prezzo base Land Rover Defender 90 P400 AWD 3.0 benzina 6 cilindri in linea

400 CV, 550 Nm, 48V 9,6 l/100 km 219 g/km 65.000 euro + Ecotassa Land Rover Defender 110 P400 AWD 3.0 benzina 6 cilindri in linea

400 CV, 550 Nm, 48V 9,6 l/100 km 219 g/km 71.100 euro + Ecotassa Land Rover Discovery Sport P200 MHEV 2.0 benzina 4 cilindri

200 CV, 320 Nm, 48V 7,8 l/100 km 177 g/km 45.400 euro + Ecotassa Land Rover Discovery Sport P249 MHEV 2.0 benzina 4 cilindri

249 CV, 365 Nm, 48V 7,9 l/100 km 179 g/km 49.700 euro + Ecotassa Land Rover Discovery Sport D150 MHEV 2.0 diesel 4 cilindri

150 CV, 380 Nm, 48V 5,5 l/100 km 144 g/km 44.200 euro Land Rover Discovery Sport D180 MHEV 2.0 diesel 4 cilindri

180 CV, 430 Nm, 48V 5,6 l/100 km 147 g/km 46.350 euro Land Rover Discovery Sport D240 MHEV 2.0 diesel 4 cilindri

240 CV, 500 Nm, 48V 5,6 l/100 km 147 g/km 50.150 euro Range Rover Evoque P200 AWD 2.0 benzina 4 cilindri

200 CV, 340 Nm, 48V 7,6 l/100 km 173 g/km 46.400 euro + Ecotassa Range Rover Evoque P250 AWD 2.0 benzina 4 cilindri

249 CV, 365 Nm, 48V 7,7 l/100 km 176 g/km 50.700 euro + Ecotassa Range Rover Evoque P300 AWD 2.0 benzina 4 cilindri

300 CV, 400 Nm, 48V 8,2 l/100 km 185 g/km 55.450 euro + Ecotassa Range Rover Evoque D150 AWD 2.0 diesel 4 cilindri

150 CV, 380 Nm, 48V 5,4 l/100 km 142 g/km 45.300 euro Range Rover Evoque D180 AWD 2.0 diesel 4 cilindri

180 CV, 430 Nm, 48V 5,5 l/100 km 145 g/km 47.450 euro Range Rover Evoque D240 AWD 2.0 diesel 4 cilindri

240 CV, 500 Nm, 48V 5,9-6,4 l/100 km 159-168 g/km 51.350 euro (+ Ecotassa)

Mazda

Modello Motore Consumi (NEDC) Emissioni CO2 (NEDC) Prezzo base Mazda2 1.5 Skyactiv-G M Hybrid 75 CV 1.5 benzina 4 cilindri

75 CV, 135 Nm, 24V 4,1 l/100 km 94 g/km 17.800 euro Mazda2 1.5 Skyactiv-G M Hybrid 90 CV 1.5 benzina 4 cilindri

90 CV, 148 Nm, 24V 4,1 l/100 km 94 g/km 17.800 euro Mazda3 2.0 Skyactiv-G M Hybrid 122 CV 2.0 benzina 4 cilindri

122 CV, 213 Nm, 24V 5,0 l/100 km 114 g/km 23.700 euro Mazda3 2.0 Skyactiv-G M Hybrid 150 CV 2.0 benzina 4 cilindri

150 CV, 213 Nm, 24V 5,0 l/100 km 114 g/km 24.700 euro Mazda3 2.0 Skyactiv-X M Hybrid 180 CV 2.0 benzina 4 cilindri

180 CV, 224 Nm, 24V 4,5 l/100 km 103 g/km 28.600 euro Mazda3 2.0 Skyactiv-X M Hybrid 180 CV 4WD 2.0 benzina 4 cilindri

180 CV, 224 Nm, 24V 4,8 l/100 km 109 g/km 33.800 euro Mazda CX-30 2.0 Skyactiv-G M Hybrid 122 CV 2.0 benzina 4 cilindri

122 CV, 213 Nm, 24V 5,1 l/100 km 116 g/km 24.750 euro Mazda CX-30 2.0 Skyactiv-G M Hybrid 150 CV 2.0 benzina 4 cilindri

150 CV, 213 Nm, 24V 5,1 l/100 km 116 g/km 25.750 euro Mazda CX-30 2.0 Skyactiv-G M Hybrid 150 CV 4WD 2.0 benzina 4 cilindri

150 CV, 213 Nm, 24V 5,3 l/100 km 121 g/km 31.400 euro Mazda CX-30 2.0 Skyactiv-X M Hybrid 180 CV 2.0 benzina 4 cilindri

180 CV, 224 Nm, 24V 4,6 l/100 km 105 g/km 29.350 euro Mazda CX-30 2.0 Skyactiv-X M Hybrid 180 CV 4WD 2.0 benzina 4 cilindri

180 CV, 224 Nm, 24V 4,9 l/100 km 111 g/km 33.600 euro

Mercedes

Modello Motore Consumi (NEDC) Emissioni CO2 (NEDC) Prezzo base Mercedes C200 Auto EQ-BOOST 1.5 benzina 4 cilindri

184 + 13 CV, 280 Nm, 48V 6,0 l/100 km 136 g/km 43.842 euro Mercedes C200 Auto Station Wagon EQ-BOOST 1.5 benzina 4 cilindri

184 + 13 CV, 280 Nm, 48V 6,2 l/100 km 142 g/km 45.222 euro Mercedes C200 Auto Coupé EQ-BOOST 1.5 benzina 4 cilindri

184 + 14 CV, 280 Nm, 48V 6,2 l/100 km 142 g/km 47.487 euro Mercedes C200 Auto Cabrio EQ-BOOST 1.5 benzina 4 cilindri

184 + 14 CV, 280 Nm, 48V 6,6 l/100 km 150 g/km 56.729 euro Marcedes GLC 200 4MATIC EQ-BOOST 2.0 benzina 4 cilindri

197, 320 Nm, 48V 7,1 l/100 km 162 g/km 48.603 euro + Ecotassa Mercedes GLC 300 4MATIC EQ-BOOST 2.0 benzina 4 cilindri

258, 370 Nm, 48V 7,1 l/100 km 162 g/km 57.822 euro + Ecotassa Marcedes GLC 200 4MATIC Coupé EQ-BOOST 2.0 benzina 4 cilindri

197, 320 Nm, 48V 7,1 l/100 km 161 g/km 54.006 euro + Ecotassa Mercedes GLC 300 4MATIC Coupé EQ-BOOST 2.0 benzina 4 cilindri

258, 370 Nm, 48V 7,1 l/100 km 161 g/km 63.226 euro + Ecotassa Mercedes E200 Auto EQ-BOOST 2.0 benzina 4 cilindri

197 + 13 CV, 300 Nm, 48V 6,3 l/100 km 143 g/km 53.682 euro Mercedes E350 Auto EQ-BOOST 2.0 benzina 4 cilindri

299 + 13 CV, 400 Nm, 48V 6,9 l/100 km 156 g/km 65.882 euro Mercedes-AMG E53 4MATIC+ EQ-BOOST 3.0 benzina 6 cilindri in linea

435 + 22 CV, 520 Nm, 48V 8,6 l/100 km 197 g/km 93.500 euro + Ecotassa Mercedes-AMG E53 4MATIC+ Station Wagon EQ-BOOST 3.0 benzina 6 cilindri in linea

435 + 22 CV, 520 Nm, 48V 8,6 l/100 km 197 g/km 97.821 euro + Ecotassa Mercedes E350 Auto Coupé EQ-BOOST 2.0 benzina 4 cilindri

299 + 13 CV, 400 Nm, 48V 6,8 l/100 km 155 g/km 67.690 euro Mercedes-AMG E53 4MATIC+ Coupé EQ-BOOST 3.0 benzina 6 cilindri in linea

435 + 22 CV, 520 Nm, 48V 8,8 l/100 km 203 g/km 95.510 euro + Ecotassa Mercedes E350 Auto Cabrio EQ-BOOST 2.0 benzina 4 cilindri

299 + 13 CV, 400 Nm, 48V 7,0 l/100 km 159 g/km 74.150 euro Mercedes-AMG E53 4MATIC+ Cabrio EQ-BOOST 3.0 benzina 6 cilindri in linea

435 + 22 CV, 520 Nm, 48V 8,9 l/100 km 204 g/km 101.960 euro + Ecotassa Mercedes GLE 450 4MATIC EQ-BOOST 3.0 benzina 6 cilindri in linea

367 CV, 500 + 250 Nm, 48V 8,3 l/100 km 190 g/km 78.974 euro + Ecotassa Mercedes GLE 53 AMG 4MATIC+ EQ BOOST 3.0 benzina 6 cilindri in linea

435 CV, 520 +250 Nm, 48V 9,3 l/100 km 212 g/km 93.382 euro + Ecotassa Mercedes GLE 53 AMG 4MATIC+ Coupé EQ BOOST 3.0 benzina 6 cilindri in linea

435 CV, 520 +250 Nm, 48V 9,3 l/100 km 212 g/km 105.639 euro + Ecotassa Mercedes CLS 450 4MATIC Auto EQ-BOOST 3.0 benzina 6 cilindri in linea

367 + 22 CV, 500 Nm, 48V 8,0 l/100 km 184 g/km 90.320 euro + Ecotassa Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+ EQ-BOOST 3.0 benzina 6 cilindri in linea

435 + 22 CV, 520 Nm, 48V 8,9 l/100 km 203 g/km 112.390 euro + Ecotassa Mercedes S 450 4MATIC EQ-BOOST 3.0 benzina 6 cilindri in linea

367 + 22 CV, 500 +250 Nm, 48V 8,1 l/100 km 184 g/km 109.320 euro + Ecotassa

113.460 euro + Ecotassa (Passo lungo) Mercedes S 500 4MATIC Premium EQ-BOOST 3.0 benzina 6 cilindri in linea

435 + 22 CV, 520 + 250 Nm, 48V 7,3 l/100 km 166 g/km 123.865 euro + Ecotassa

128.100 euro + Ecotassa (Passo lungo) Mercedes-AMG GT Coupé 4 43 4MATIC+ EQ-BOOST 3.0 benzina 6 cilindri in linea

367 + 22 CV, 500 +250 Nm, 48V 9,1 l/100 km 209 g/km 102.770 euro + Ecotassa Mercedes-AMG GT Coupé 4 53 4MATIC+ EQ-BOOST 3.0 benzina 6 cilindri in linea

435 + 22 CV, 520 + 250 Nm, 48V 9,1 l/100 km 209 g/km 122.410 euro + Ecotassa

Seat

Modello Motore Consumi (NEDC) Emissioni CO2 (NEDC) Prezzo base Seat Leon 1.0 eTSI EVO 110 CV DSG 1.0 benzina 3 cilindri

110 CV, 200 Nm N.D. N.D. In arrivo

(+ Sportstourer) Seat Leon 1.5 eTSI EVO 130 CV DSG 1.5 benzina 4 cilindri

130 CV N.D. N.D. In arrivo

(+ Sportstourer) Seat Leon 1.5 eTSI EVO 150 CV DSG 1.5 benzina 4 cilindri

150 CV, 250 Nm N.D. N.D. Aprile 2020

(+ Sportstourer)

Skoda

Modello Motore Consumi (NEDC) Emissioni CO2 (NEDC) Prezzo base Skoda Octavia 1.0 TSI EVO eTEC 110 CV DSG 1.0 benzina 3 cilindri

110 CV, 200 Nm N.D. N.D. In arrivo

(+ Wagon) Skoda Octavia 1.5 TSI EVO eTEC 150 CV DSG 1.5 benzina 4 cilindri

150 CV, 250 Nm N.D. N.D. In arrivo

(+ Wagon)

Subaru

Modello Motore Consumi (NEDC) Emissioni CO2 (NEDC) Prezzo base Subaru XV 2.0i e-Boxer 2.0 benzina 4 cilindri

150 CV, 194 Nm 6,5 l/100 km 149 g/km 32.500 euro Subaru Forester 2.0i e-Boxer 2.0 benzina 4 cilindri

150 CV, 194 Nm 6,7 l/100 km 154 g/km 35.500 euro

Suzuki

Suzuki Ignis 1.2 Hybrid

(pre restyling) 1.2 benzina 4 cilindri

90 CV, 120 Nm, 12V 4,3 l/100 km 98 g/km 15.700 euro

(+1.700 euro GPL) Suzuki Ignis 1.2 Hybrid 4WD Allgrip (pre restyling) 1.2 benzina 4 cilindri

90 CV, 120 Nm, 12V 4,6 l/100 km 105 g/km 18.450 euro

(+1.800 euro GPL) Suzuki Ignis 1.2 Hybrid 1.2 benzina 4 cilindri

83 CV, 107 Nm, 12V 3,9 l/100 km 89 g/km 16.500 euro Suzuki Ignis 1.2 Hybrid 4WD Allgrip 1.2 benzina 4 cilindri

83 CV, 107 Nm, 12V 4,2 l/100 km 95 g/km 19.250 euro Suzuki Swift 1.2 Hybrid 1.2 benzina 4 cilindri

90 CV, 120 Nm, 12V 4,1 l/100 km 96 g/km 15.990 euro

(+1.700 euro GPL) Suzuki Swift 1.2 Hybrid 4WD Allgrip 1.2 benzina 4 cilindri

90 CV, 120 Nm, 12V 4,4 l/100 km 101 g/km 19.490 euro

(+1.800 euro GPL) Suzuki Swift Sport 1.4 Hybrid 1.4 benzina 4 cilindri

129 CV, 235 Nm, 48V 4,7 l/100 km 106 g/km 23.850 euro Suzuki Baleno 1.2 Hybrid 1.2 benzina 4 cilindri

90 CV, 120 Nm, 12V 4,3 l/100 km 99 g/km 17.600 euro

(+1.600 euro GPL) Suzuki S-Cross 1.4 Hybrid 1.4 benzina 4 cilindri

129 CV, 235 Nm, 48V 4,6 l/100 km 104 g/km 24.490 euro Suzuki S-Cross 1.4 Hybrid 4WD Allgrip 1.4 benzina 4 cilindri

129 CV, 235 Nm, 48V 4,9 l/100 km 110 g/km 26.690 euro Suzuki Vitara Hybrid 1.4 Hybrid 1.4 benzina 4 cilindri

129 CV, 235 Nm, 48V 4,6 l/100 km 104 g/km 24.200 euro Suzuki Vitara Hybrid 1.4 Hybrid 4WD Allgrip 1.4 benzina 4 cilindri

129 CV, 235 Nm, 48V 4,9 l/100 km 111 g/km 26.400 euro

Volkswagen

Modello Motore Consumi (NEDC) Emissioni CO2 (NEDC) Prezzo base Volkswagen Golf 1.0 eTSI EVO 110 CV DSG 1.0 benzina 3 cilindri

110 CV, 200 Nm N.D. N.D. In arrivo Volkswagen Golf 1.5 eTSI EVO 130 CV ACT DSG 1.5 benzina 4 cilindri

130 CV N.D. N.D. In arrivo Volkswagen Golf 1.5 eTSI EVO 150 CV ACT DSG 1.5 benzina 4 cilindri

150 CV, 250 Nm 6,5 l/100 km 149 g/km 30.800 euro

Volvo