Sul mercato di oggi le auto “full hybrid”, ovvero con motore a benzina o diesel e motore elettrico, entrambi capaci di dare trazione alle ruote, sembrano messe all’angolo dalle nuove auto elettriche e ibride plug-in. In realtà questa tipologia di auto elettrificate che non si ricaricano alla spina è da anni una delle più apprezzate dagli automobilisti - anche italiani – dato che uniscono la praticità di utilizzo delle auto “normali”, la riduzione dei consumi e la comodità dell’immancabile cambio automatico.

Regina del segmento ibride “full hybrid” è ancora il gruppo Toyota con i marchi Toyota e Lexus, ma già dal 2020 i listini si arricchiscono di nuove auto ibride che puntano a sfidare i noti modelli giapponesi, nuova Yaris Hybrid in primis. Sono le nuove Honda Jazz Hybrid, Renault Clio E-TECH Hybrid e Ford Kuga Hybrid, solo per citarne alcune. Qui sotto potete conoscere in anteprima tutte le full hybrid del 2020, una per una, in ordine alfabetico e in un primo confronto sulla carta. La lista include una manciata di modelli già commercializzati nel 2019, ma che entreranno nelle classifiche di vendita a partire dal 2020.

Ford Kuga Hybrid

Una Ford Kuga ibrida non c’è mai stata prima; spetta infatti alla Kuga di terza generazione in arrivo a primavera 2020 il compito di far debuttare la versione “full hybrid”, oltre alle mild-hybrid e plug-in hybrid. La Ford Kuga Hybrid utilizza un motore benzina ciclo Atkinson di 2.5 litri abbinato a un motore elettrico e una batteria agli ioni di litio. Il cambio è automatico sviluppato da Ford e la trazione è anteriore o integrale con sistema Intelligent All-Wheel Drive. Il consumo previsto è di 5,6l/100 km, mentre i prezzi saranno ufficializzati nel corso dell’anno.

Honda Jazz e:HEV

La nuova Honda Jazz rilancia con l’elettrificazione proponendo la sola motorizzazione e:HEV con due motori elettrici + motore a benzina non ancora svelato. Per vederla nelle concessionarie e conoscere i prezzi di listino occorre aspettare quasi un anno, fino alla fine del 2020. Per la prima volta è disponibile anche una versione rialzata e un po’ crossver chiamata Jazz Crosstar.

Hyundai Kona Hybrid

La Kona Hybrid ha debuttato nel 2019, ma le vendite sono destinate a prendere il giusto ritmo nel 2020. Qui c’è la prova consumi reali del nuovo SUV compatto full hybrid che unisce il noto motore 1.6 GDi all’elettrico e al cambio automatico doppia frizione 6 marce. Il risultato è un SUV compatto con tutti i vantaggi del full hybrid. La Kona Hybrid è già in vendita e il prezzo base di listino parte dai 26.300 euro dell’allestimento Xtech.

Renault Clio E-TECH Hybrid

Alla Renault Clio E-TECH Hybrid, tocca il ruolo di anti Yaris Hybrid, essendo la prima auto compatta europea con cuore full hybrid. La sua meccanica è tutta nuova e si basa sul 1.6 aspirato unito a due motori elettrici e a un nuovo cambio automatico senza convertitore né frizioni. Anche in questo caso l’arrivo sul mercato è questione di qualche mese.

Subaru Forester e XV e-BOXER

Il motore boxer e la trazione integrale Symmetrical AWD sono due pilatri della gamma Subaru e questi restano confermati sulle nuove XV e Forester e-BOXER. I due SUV fuoristrada elettrificati utilizzano il motore 4 cilindri di 2 litri benzina da 150 CV più un elettrico.

La trazione su tutte le ruote è veicolata da un nuovo cambio automatico Lineartronic. La Subaru Forester e-BOXER è già in vendita a partire da 35.500 euro e solo con questa motorizzazione, mentre la Subaru XV e-BOXER è attesa nel corso dell'anno.

Toyota C-HR Hybrid

La Toyota C-HR Hybrid si è rifatta il look e non solo, visto che il crossover full hybrid giapponese è per la prima volta disponibile col motore 2.0 da 184 CV già in vendita che si affianca al 1.8 da 122 CV in arrivo a gennaio 2020. Il doppio livello di cilindrata e potenza è unico nel panorama delle novità full hybrid del 2020. Inedita è anche la possibilità di connettere lo smartphone al sistema multmediale sia con Apple CarPlay che con Android Auto. I prezzi della nuova C-HR Hybrid 2.0 184 CV partono da 33.250 euro (senza promozioni), mentre quelli della 1.8 da 122 CV sono attesi a breve.

Toyota Yaris Hybrid

La Toyota Yaris si rinnova completamente per la quarta generazione e rilancia la sua motorizzazione ibrida che ormai è un marchio di fabbrica. La nuova Yaris Hybrid, oltre allo stile inedito, propone infatti un inedito motore tre cilindri 1.5 benzina “Dynamic Force Engine” unito al motore elettrico e al nuovo cambio automatico Direct Shift-CVT. Per la prima volta alla trazione anteriore si affianca anche la trazione integrale dotata del sistema E-Four. Debutto commerciale nell’estate 2020.

Novità full hybrid 2020