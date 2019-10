La Hyundai Kona piace agli italiani e a dirlo sono i numeri di vendita del SUV compatto coreano che vede ora entrare a listino la versione ibrida. Rivale diretta della Toyota C-HR, qui il confronto dettagliato, la Hyundai Kona Hybrid merita di finire sotto la lente della Prova Consumi Reali, non fosse altro perché si tratta di una delle poche “full hybrid” nella categoria dei ruote alte.

Lungo il percorso standard di 360 km la Kona ibrida ha ottenuto una bella media di 4,4 l/100 km (22,73 km/l), apprezzabile in valore assoluto e paragonabile a quella delle poche concorrenti. La spesa per la benzina è di 25,01 euro.

Efficiente come la C-HR e meglio della Kona 1.0

La posizione di Kona Hybrid all'interno della classifica consumi Roma-Forlì è ottima perché migliora di pochissimo quanto già fatto dalla Toyota C-HR Hybrid (4,43 l/100 km - 22,5 km/l), ma la cosa curiosa è che ha eguagliato la più grande e integrale Toyota RAV4 Hybrid AWD-i. A fare meglio della Kona Hybrid c’è solo la Lexus UX Hybrid, ma con uno scarto minimo a quota 4,35 l/100 km (22,9 km/l).

Interessante è invece il confronto di spesa fra questa Kona ibrida, la Kona 1.0 a benzina e la Kona elettrica: a livello di costi per fare la stessa strada stravince la Kona electric con i suoi 8,99 euro, davanti alla Hybrid da 25 euro e alla Kona 1.0 T-GDI ferma a 28,4 euro (a prezzi attualizzati del carburante).

Listino semplice e ricco

Una cosa molto interessante della Hyundai Kona Hybrid è la semplicità del listino che offre tre diverse versioni con prezzi chiari e pochi pacchetti opzionali. Questo rende molto facile la scelta del modello più adatto alle esigenze di ognuno. Chi ad esempio vuole il top di gamma può scegliere la Exellence come quella in prova, dotata in più di vernice metallizzata e pacchetti Safety Plus Pack e Premium Pack.

Il prezzo finale è di 34.750 euro, salvo promozioni, e offre quasi tutto ciò che si può desiderare da un SUV compatto, compresi fra gli altri i fari full LED, la strumentazione digitale, il cruise control adattivo, i sedili anteriori ventilati e il mantenimento corsia. L’auto è comoda e spaziosa, col cambio automatico 6 marce a doppia frizione discretamente abbinato al motore 1.6 da 141 CV complessivi. Per conoscerla più a fondo vi rimando alla video prova del #perchécomprarla Kona Hybrid.

Bene anche in città

Le eccellenti doti di efficienza della Hyundai Kona Hybrid emergono con particolare evidenza nella guida cittadina, come dimostrano gli ottimi 5,6 l/100 km (17,8 km/l) della prova nel traffico di Roma. Notevole è anche il risultato nell’uso misto urbano/extraurbano dove la Kona Hybrid registra una buona media di 5,2 l/100 km (19,2 km/l), mentre in autostrada resta ancorata ai 6,0 l/100 km (16,6 km/l).

Curiosa è la prova del massimo consumo dove la Kona ibrida ottiene un lusinghiero dato di 20,1 l/100 km (4,9 km/l), ma arriva ad esaurire completamente la batteria verso fine salita e resta con la sola spinta dei 102 CV del motore a benzina. In economy run il consumo medio a velocità costante è di soli 3,5 l/100 km (28,5 km/l).

Cosa dice il libretto

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Emissioni CO2

(NEDC) Emissioni CO2

(WLTP) Hyundai Kona Hybrid Exellence Ibrido 131 kW Euro 6d-TEMP 101 g/km 131 g/km

Dati

Vettura: Hyundai Kona Hybrid Exellence

Listino base: 32.000 euro

Data prova: 11/10/2019

Meteo: Sereno, 25°

Prezzo carburante: 1,579 euro/l (Benzina)

Km del test: 1.000

Km totali all'inizio del test: 2.016

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 78 km/h

Pneumatici: Michelin Pilot Sport 4 - 225/45 ZR18 91W (Etichetta UE: E, A, 70 dB)

Consumi

Media "reale": 4,40 l/100 km (22,73 km/l)

Computer di bordo: 4,3 l/100 km

Alla pompa: 4,5 l/100 km

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo

Conti in tasca

Spesa "reale": 25,01 euro

Spesa mensile: 55,58 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 288 km

Quanto fa con un pieno: 864 km

