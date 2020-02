Sono ancora lontani i tempi per una diffusione globale dell’auto elettrica, quando tutti (o molti) si muoveranno sempre e unicamente a emissioni zero. Nel frattempo tutti – o quasi – i costruttori si stanno dando da fare per elettrificare le proprie gamme, così da abbassare le emissioni ed evitare le multe dell’Unione Europea.

Motori benzina e diesel che vengono quindi sempre più affiancati da piccoli propulsori elettrici alimentati da più o meno capaci batterie. Si chiamano auto ibride e si dividono i 2 gruppi: full hybrid e plug in. La differenza più grande tre le 2 tecnologie sta nel fatto che le prime hanno pacchi batteria poco potenti che si ricaricano solo ed esclusivamente in frenata, le seconde invece montano accumulatori più capaci ricaricabili anche tramite una normale presa di corrente.

Tecnologia di transizione

All’atto pratico quindi le full hybrid permettono di percorrere pochi chilometri (circa 3 o 4) in modalità a emissioni zero, le plug in invece fanno sì che si possano macinare svariate decine di chilometri senza che il motore endotermico debba accendersi.

Attualmente quindi la tecnologia ibrida plug in rappresenta una sorta di ponte tra la mobilità tradizionale e quella elettrica, mixando i benefici di entrambe le motorizzazioni, ma anche i punti più critici. Vediamo quali.

Auto plug in: i pro

Viaggiare in elettrico per tanti chilometri. Ecco il beneficio principale delle auto ibride plug in. Con le moderne tecnologie infatti praticamente tutti i modelli superano i 50 km di autonomia sfruttando unicamente il motore elettrico, dandoci la possibilità di toccare anche i 130 km/h. Naturalmente più velci si va, più rapidamente si scaricano le batterie e quindi bisogna adattare il proprio stile di guida per salvaguardare la carica degli accumulatori.

Tradotto significa che se si percorrono qualche decina di chilometri al giorno con la propria auto, difficilmente si viaggerà col motore endotermico acceso, eliminando quindi spese per il pieno di carburante ed emissioni nocive. Ogni medaglia però ha il proprio rovescio.

Auto ibrida plug in: i contro

Come per le auto elettriche infatti anche le plug in hanno bisogno di una presa di corrente per dare il loro meglio. A differenza delle full hybrid infatti la sola energia recuperata in frenata non basta per ricaricare completamente le batterie. Ciò significa che, per sfruttare appieno i benefici della tecnologia plug in non si può fare a meno di una presa di corrente.

Viaggiare con le batterie scariche comporta infatti un aumento dei consumi: gli accumulatori infatti gravano sensibilmente sul peso totale dell’auto. L’equazione che ne deriva è semplice: maggiore massa = aumento dei consumi di carburante.

Plug in: a chi conviene

Analizzati pregi e difetti, a chi convengono le auto ibride plug in? Sicuramente a chi ha la possibilità di ricaricare le batterie con frequenza, senza dover dipendere solo e unicamente dalle colonnine pubbliche. Se si dispone di un box le ibride “alla spina” hanno un senso perché le batterie, più potenti rispetto a quelle di una full hybrid ma meno capaci rispetto a quelle delle full electric, si ricaricano in una notte anche con classiche linee casalinghe, mentre con reti veloci il “pieno” è questione di poche ore.

Se volete garantirvi tempi di ricarica bassi dovete calcolare nei costi di gestione dell’auto i cosiddetti wallbox, sistemi di ricarica studiati appositamente per le batterie che alimentano i motori elettrici che permettono di avere un valore di kW più alto rispetto alle normali linee elettriche. Spesso sono le stesse Case auto a proporle, ma ci si può affidare anche a terze parti, come gestori di linee elettriche che sempre più spesso offrono questo tipo di soluzioni.

Detto della possibilità di poter ricaricare le batterie nel proprio box, i clienti ideali di auto ibride plug in sono i pendolari (commuter, se preferite il linguaggio anglofono) che percorrono qualche decina di chilometri al giorno per recarsi a lavoro. Trasferimenti relativamente brevi che permettono di viaggiare sempre ed esclusivamente in elettrico, anche su tragitti autostradali, potendo comunque contare sul motore endotermico per lunghe trasferte, senza dover soffrire della range anxiety che può “colpire” chi viaggia a bordo di auto 100% elettriche.

Auto ibride plug in: la scheda