Servono 126.400 euro per mettere in garage la nuova generazione della wagon sportiva Audi RS 6 Avant, della quale è stato annunciato il prezzo in occasione dell’apertura degli ordini (le prime consegne sono attese entro marzo 2020).

Il prezzo è in linea con le rivali, anche se l’unica wagon ad altissime prestazioni è la Mercedes-AMG E 63 Wagon, che costa 124.940 euro con il motore V8 4.0 da 571 CV e 133.932 euro con quello potenziato a 612 CV. E' solo berlina la BMW M5, per la quale va "staccato" un assegno di circa 122.000 euro per la M5 con V8 4.4 da 600 CV e di circa 131.000 euro per la M5 con il 4.4 potenziato a 625 CV.

Prezzo da utilitaria per i freni in carbo-ceramica

Compresi nel prezzo della RS 6 Avant ci sono le ruote di 21”, il clima automatico a quattro zone, il sistema multimediale con schermo touch di 10,1” e la telecamera posteriore.

La lista degli accessori rimane decisamente "corposa", perché a parte si pagano l’head up display (1.700 euro), l’impianto audio evoluto Bang & Olufsen 3D (6.400 euro), le sospensioni sportive (1.700 euro), l’impianto frenante con dischi carbo-ceramica (11.400 euro) e il pacchetto di aiuti alla guida Advanced (2.300 euro), che include l’avviso di possibile impatto laterale, le telecamere di parcheggio con visuale a 360° e il riconoscimento della segnaletica.

Sono a pagamento anche dotazioni per la sicurezza che stona non siano di serie su un'auto di questo lignaggio, come l'avviso di involontario cambio di corsia, venduto al prezzo di 730 euro, e il riconoscimento della segnaletica (245 euro) e gli airbag laterali posteriori (530 euro).

600 CV e 565 litri

La quarta generazione della RS 6 Avant è dotata del motore V8 biturbo 4.0 da 600 CV, in grado di farla scattare da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi, da 0 a 200 km/h in 12,0 secondi e di farle raggiungere la velocità massima autolimitata di 250 km/h, che a pagamento è possibile far salire a 280 km/h (per 1.810 euro).

Il tutto con la praticità di una wagon lunga 4,94 metri, con un pratico e sfruttabile baule in grado di contenere 565 litri di carico utile.