Mercedes è il primo Costruttore al mondo a ricevere la certificazione per la guida autonoma di livello 3 negli Stati Uniti. In altri termini, se nei prossimi mesi andrete in Nevada (il primo Stato a rendere legale questo tipo di operazione) e vedrete una EQS o una Classe S guidare da sole in autostrada non spaventatevi.

Fino a 64 km/h, infatti, il sistema Drive Pilot di Mercedes potrà prendere il controllo del veicolo lasciando “riposare” il guidatore.

Come funziona

Già approvato in Germania nel maggio 2022, il Drive Pilot sarà disponibile come optional sui Model Year 2024 di Classe S e EQS, i quali arriveranno sul mercato americano nella seconda parte del 2023. In pratica, in determinate condizioni e in una situazione di traffico intenso in autostrada, si potrà attivare il sistema, che prenderà il controllo dell’auto mantenendo velocità, distanza dal veicolo che precede e centraggio di corsia.

Dopo il Nevada, Mercedes punta a ottenere la certificazione anche in California entro il 2023

Il Drive Pilot è anche in grado di gestire situazioni d’emergenza frenando o sterzando all’occorrenza. In ogni caso, trattandosi di un dispositivo di livello 3, il guidatore deve essere sempre in grado di riprendere il controllo nelle circostanze più complesse (è l’auto stessa a segnalarlo con dei messaggi visivi o acustici).

Se il guidatore non è in grado di riprendere il controllo (per esempio, a causa di un malore), l’auto può fermarsi in sicurezza attivando le quattro frecce e contattando i servizi d’emergenza.

Può vedere (e sentire) quasi tutto

Da cosa è composto il Drive Pilot? Il sistema di Mercedes si affida una serie di dispositivi che fanno parte del pacchetto Driving Assistance. Tra questi sono inclusi un LiDAR, una telecamera posizionata nel lunotto, dei microfoni esterni in grado di rilevare l’arrivo di un veicolo d’emergenza e un sensore capace di analizzare l’umidità presente sull’asfalto.

Mercedes Classe S 500

Classe S e EQS sono capaci di determinare con grande precisione la posizione del veicolo attraverso i dati raccolti dai vari dispositivi e dai sensori agli ultrasuoni. L’analisi di questi dati permette di creare una sorta di mappa tridimensionale che comprende gli altri veicoli, le caratteristiche della strada e i segnali stradali.

Secondo Mercedes, questo meccanismo è più preciso e affidabile dei comuni GPS, oltre a garantire elevati standard in termini di cybersecurity. Quando sarà disponibile in Italia? Difficile a dirsi, dato che al momento manca ancora una legge che permetta di rendere “legali” certi dispositivi consentendo al guidatore di distrarsi al volante.