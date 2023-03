Annunciata qualche giorno fa la Mercedes GLC Coupé debutta online, con il suo carico di novità meccaniche riprese dalla versione SUV ed estetiche, che la differenziano invece in maniera netta dalla "sorella", dandole uno stile ancora più filante e sportivo. Le proporzioni sono quelle della generazione attuale, ma le differenze ci sono eccome e non richiedono occhi particolarmente allenati.

Ancora non sono stati comunicati i prezzi, sappiamo però che la Merceces GLC 2023 sarà disponibile a partire dall'estate 2023 con vari allestimenti e motorizzazioni solo elettrificate, che vi raccontiamo qui sotto. Andiamo però con ordine.

Piccole grandi novità

Per quanto riguarda gli esterni la nuova GLC monta nuove luci anteriori e posteriori, queste ultime - come avevamo avuto modo di vedere nel teaser - ben più sottili e riprese in buona parte da quelle della Classe C. Un modo per alleggerire ulteriormente lo snello lato B del SUV coupé della Stella.

Mercedes GLC Coupé 2023, il 3/4 posteriore

Una linea filante - con cx migliorato a 0,27 - alla quale non mancano muscoli, come nel caso dei passaruota ben accentuati a incastonare ruote con cerchi da 18" minimo e 20" massimo.

Le novità principali si trovano all'interno della Mercedes GLC Coupé 2023 e riprendono quanto già visto sulla versione SUV: monitor centrale verticale da 11,9" e strumentazione digitale da 12,3" quasi "appoggiata" sul piantone dello sterzo. Ad animarli ci pensa l'ultima versione del software della Stella, con l'assistente vocale "Hey Mercedes" ancora più preciso e pronto nelle risposte. Grazie poi all'MBUX Smart Home1 dalla nuova Mercedes GLC Coupé si possono gestire alcune funzioni della propria casa.

Mercedes GLC Coupé 2023, gli interni

Anche il volante è nuovo e ha lo stesso disegno delle Mercedes più recenti, con le razze orizzontale "sdoppiate" a ospitare numerosi comandi per gestire i menù dei monitor e i sistemi di assistenza alla guida.

Ricchissima come da tradizione per la Casa la possibilità di personalizzazione che, partendo dai vari allestimenti, permette di scegliere tra vari tipi di rivestimenti, tinte, inserti e via dicendo. C'è per esempio il pacchetto Energizing Plus con 7 differenti programmi di comfort, mentre l'Energizing Coach propone al guidatore un programma di fitness o benessere basato sulle informazioni sul veicolo e sulla guida. Di serie ci sono (per esempio) i due display, ricarica wireless per lo smartphone e sedili anteriori riscaldabili.

Mercedes GLC Coupé 2023, i sedili anteriori Mercedes GLC Coupé 2023, il divanetto posteriore

Infine lo spazio: il bagagliaio aumenta la propria capacità di 45 litri arrivando a 545 litri minimo e 1490 massimo, 90 in più rispetto alla generazione attuale. Le versioni plug-in, come sempre accade, perdono invece volume per via della presenza del pacco batterie: minimo 390 e massimo 1335 litri.

Solo elettrificata

Dalla variante SUV la Mercedes GLC Coupé 2023 riprende anche l'intera gamma motori che, a differenza rispetto al passato, ora è tutta elettrificata o con moduli mild hybrid a 48 Volt o con powertrain plug-in. Unità tutte 4 cilindri di 2 litri che beneficiano dell'apporto più o meno consistente di motori elettrici.

Mercedes GLC Coupé 2023, i motori sono tutti elettrificati

Mercedes GLC Coupé 2023, i motori mild hybrid

Le versioni mild hybrid integrano un alternatore un ISG e un sistema elettrico a 48 volt, per supportare il motore benzina e diesel in vari momenti permettendo, per esempio, di dare una spinta in più in accelerazione o di sfruttare il veleggiamento in autostrada.

GLC 200 4MATIC GLC 300 4MATIC GLC 220 d 4MATIC GLC 300 d 4MATIC Tipologia ibrido MILD HYBRID

MILD HYBRID MILD HYBRID MILD HYBRID Alimentazione Benzina Benzina Diesel Diesel Cilindrata 1.999 cm3 1.999 cm3 1.993 cm3 1.993 cm3 Potenza 204 CV 258 CV 197 CV 269 CV Potenza extra mild hybrid 23 CV 23 CV 23 CV 23 CV Coppia 320 Nm 400 Nm 440 Nm 550 Nm Coppia extra mild hybrid 200 Nm 200 Nm 200 Nm 200 Nm Velocità massima 227 km/h 246 km/h 225 km/h 249 km/h Accelerazione 0-100 km/h 7,9 s 6,3 s 8,1 s 6,4 s

Mercedes GLC 2023, i motori plug-in

Le versioni plug-in della Mercedes GLC Coupé 2023 montano invece una batteria - sviluppata internamente - da 31,2 kWh con caricatore di bordo da 60 kW (optional) per "fare il pieno" agli accumulatori in circa 30 minuti. Di serie è invece presente un caricabatterie da 11 kW.

GLC 300e 4MATIC GLC 400e 4MATIC GLC 300 de 4MATIC Tipologia ibrido PLUG-IN HYBRID PLUG-IN HYBRID PLUG-IN HYBRID Alimentazione Benzina + Elettrico Benzina + Elettrico Diesel + Elettrico Cilindrata 1.999 cm3 1.999 cm3 1.993 cm3 Potenza totale 313 CV 381 CV 335 CV Coppia totale 550 Nm 650 Nm 750 Nm Velocità massima 218 km/h 237 km/h 217 km/H Accelerazione 0-100 km/h 6,7 s 5,6 s 6,4 s Capacità batteria (nominale) 31,2 kWh 31,2 kWh 31,2 kWh Autonomia elettrica (WLTP) 104-120 km 104-120 km 102-117 km

Più agile e sicura

Altre novità per la Mercedes GLC Coupé 2023 riguardano il telaio con asse anteriore a quattro bracci e un posteriore multi-link con telaietto ausiliario, mentre le versioni plug-in di serie montano sospensioni pneumatiche posteriori mentre le altre versioni poggiano su sospensioni sportive. Come la versione SUV anche la Coupé non disdegna sortite in fuoristrada grazie a un programma di guida dedicato e al Down Hill Speed Regulation di serie. ) sono di serie. Si può avere anche l'effetto "cofano trasparente" grazie alle telecamere a 360 permettono di vedere ciò che si trova sotto l'auto.

Mercedes GLC Coupé 2023, il frontale Mercedes GLC Coupé 2023, il posteriore

Come optional si possono avere sospensioni pneumatiche airmatic e ruote posteriori sterzanti di 4,5°, controfase fino a una velocità di 60 km/h e in fase quando si suprera tale limite.

Ricca la lista di sistemi di assistenza alla guida che comprende cruise control adattivo con riconoscimento automatico dei limiti di velocità, frenata d'emergenza potenziata, sistema di mantenimento della corsia, parcheggio automatico e così via. Di serie sono previste le luci full LED mentre le digital light a matrice di LED sono disponibili come optional.