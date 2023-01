La Mercedes GLE di attuale generazione, nome in codice W167, si aggiorna per il 2023 con un lieve restyling di metà carriera. Arrivata sul mercato nel 2019, a distanza di quattro anni cambia faccia per avvicinarsi nelle linee agli altri modelli della Stella.

Sia sulla versione SUV che sulla versione Coupé - denominata internamente V167 - debuttano nuovi fari anteriori e posteriori a LED, anche a matrice, un nuovo volante touch, il sistema di infotainment MBUX di seconda generazione e lievi novità per la gamma motori. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Un nome, una garanzia

Il restyling di metà carriera dell'attuale generazione di Mercedes GLE, la quarta in ordine cronologico considerando anche le ML, arriva dopo quattro anni dall'inizio della commercializzazione, avvenuto nel 2019.

Cominciando dagli esterni, il frontale si rinnova, come anticipato, con dei nuovi fari full LED adattivi e con firma luminosa affine agli ultimi modelli della Casa, quindi caratterizzata da diverse strisce luminose con funzione di luci diurne. La tipica calandra del modello non cambia, così come la grande stella al centro e il paraurti, anche nella versione AMG Line.

Il frontale della Mercedes GLE restyling

Allo stesso modo, il design non subisce grandi cambiamenti anche di profilo, sul quale si confermano tutti gli elementi dell'auto originale, compreso il terzo montante discendente tipico del modello, con i finestrini laterali del bagagliaio ben separati dal resto dell'auto.

Il profilo della Mercedes GLE restyling

Come l'anteriore, anche il posteriore cambia faccia con dei nuovi fanali LED, dalle forme più semplici rispetto al passato ma più eleganti. Come successo per la più piccola Mercedes GLC, infatti, con l'ultimo aggiornamento i LED circolari lasciano per sempre i design delle auto più alte della Stella, per dare spazio alla nuova firma luminosa lineare.

Il posteriore della Mercedes GLE restyling

Interni migliorati

Ma i più grandi cambiamenti si concentrano all'interno. Sulla plancia della GLE e della GLE Coupé debutta con questo aggiornamento di metà carriera il nuovo sistema MBUX di seconda generazione, con comandi vocali affinati e nuove integrazioni per i sistemi di bordo.

Sulla plancia viene introdotto anche un nuovo volante, anche in questo caso affine nel design a quello degli ultimi modelli della Casa, quindi con doppie razze, con pulsanti touch e finitura in nero lucido. Infine, fa il suo ingresso a listino un tetto apribile più grande rispetto al passato, che potete vedere nella foto seguente.

Il cruscotto della Mercedes GLE restyling Gli interni del restyling della Mercedes GLE Il tetto panoramico del restyling della Mercedes GLE

Motori confermati ma ESP affinato

A livello meccanico, il restyling non introduce grandi cambiamenti sull'attuale generazione di GLE. Per il mercato statunitense debutta una nuova versione ibrida plug-in chiamata 400 e 4matic, ma non è ancora chiaro se arrivarà in Italia affiancandosi alla PHEV diesel 350 de.

Per quanto riguarda le versioni più potenti, arriva un nuovo software di gestione del powertrain sulla versione AMG 53 4matic+, che, leggendo la scheda tecnica, porta la coppia massima dai precedenti 521 Nm ai nuovi 561 Nm.

Il cerchio in lega della Mercedes GLE restyling

Infine, per chi è solito trainare con questo grande SUV tedesco, il restyling di metà carriera introduce nuove funzioni per portare i carrelli in autonomia, anche in retromarcia, e un generale affinamento del sistema ESP. Ulteriori informazioni, come i prezzi e le disponibilità, arriveranno prossimamente con l'arrivo del modello sul mercato italiano.