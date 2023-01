La Mercedes Classe S rappresenta per la Stella l'eccellenza assoluta. Non per altro ne è l'ammiraglia, l'auto dove si concentra tutto il meglio di cui sono capaci in quel di Stoccarda. Guai però ad accontentarsi e così per chi vuole superare quel "meglio" ecco la Classe S con il logo Maybach.

Prima costruttore, poi brand della galassia Mercedes e ora sub-brand, quello che al lusso dà del "tu", dedicato alle auto che - spesso e volentieri - non vengono guidate dagli acquirenti ma affidate agli autisti. Modelli che raramente si vedono in giro e che noi abbiamo visto dal vivo in 2 declinazioni che definire "speciali" è dire poco.

Alla moda

La prima risponde al nome di Mercedes-Maybach S 680 by Virgil Abloh, ex direttore artistico di Louis Vuitton scomparso nel 2021. Nata dalla collaborazione tra il designer statunitense e Gorden Wagener, Chief Design Officer di Mercedes, è stata realizzata dal team di Mercedes Manufaktur, atelier di personalizzazioni della Stella. E di personalizzazioni qui ce ne sono a non finire.

Mercedes-Maybach S 680 by Virgil Abloh

Carrozzeria bicolore nera e beige (tinte appartenenti all'universo Louis Vuitton) a sfoggiare numerose cromature, dalla immensa calandra alle prese d'aria. I cerchi da 20" si fanno notare ma sembrano quasi "piccoli" a confronto con le misure imponenti della Classe S firmata Maybach: 5,41 metri di lunghezza. Mossi da sua maestà il V12 di 6 litri da 610 CV e 900 Nm di coppia. Perché il lusso lo si misura anche in potenza. E la Mercedes-Maybach S 680 by Virgil Abloh non può certo farne a meno.

Mercedes-Maybach S 680 by Virgil Abloh, gli interni

Buon compleanno

Quando si compiono 100 anni di vita è d'uopo e come farlo se da un secolo il tuo nome è affiancato al concetto di lusso? Semplice: presenti un'auto che il lusso lo celebra in ogni suo elemento. Ecco quindi la Mercedes-Maybach Classe S Edition 100, la berlina nata per festeggiare i 100 anni dalla fondazione di Maybach.

Mercedes-Maybach Classe S Edition 100

Anche in questo caso la carrozzeria è bicolore, in un meno vistoso abbinamento tra Cirrus Silver e Nautical Blue. C'è da credere però che se un cliente interessato a una delle 100 unità prodotte dovesse preferire un'altra tinta in quel di Mercedes saranno ben felici di soddisfare le sue richieste.

Mercedes-Maybach Classe S Edition 100, gli interni

Dentro è un vero trionfo di pelle bianca con inserti grigi o, per usare la terminologia Mercedes, Crystal White e Silver Grey Pearl. Sedili massaggianti, reclinabili, monitor a profusione e - come da tradizione - una lista di optional da far girare la testa. Ah, di serie c'è anche una penna (stilografica) in oro e tutta tempestata di diamanti. Eccellenza oltre ogni limite mossa, noblesse oblige, dal V12 Mercedes.