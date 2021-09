Cosa c’è di più esclusivo e lussuoso di una Mercedes Classe S? Una Mercedes-Maybach Classe S. E chi desidera qualcosa di ancora più unico può scegliere la Mercedes-Maybach Classe S Edition 100.

Nata per celebrare il secolo di storia del brand tedesco di lusso, verrà prodotta in soli 100 esemplari per tutto il mondo e sarà disponibile nei primi mesi del 2022. Ecco cosa la rende così speciale.

Viaggio in prima classe

Il look è quello classico della nuova Maybach Classe S con una calandra cromata, cerchi in lega color argento e linee estremamente eleganti. Le differenze stanno nella tinta bicolore Cirrus Silver/Nautical Blue e nel badge “Edition 100” sul montante posteriore.

L’abitacolo è un vero salotto di lusso per guidatore e passeggeri grazie ai 18 cm in più di passo rispetto alla Classe S “normale”. I sedili posteriori reclinabili fino a 43,5° hanno vari programmi di massaggio e sono riscaldati e ventilati. Non mancano anche gli schermi touch per gestire l’intrattenimento e ogni aspetto del viaggio.

All’interno, l’Edition 100 si distingue per uno speciale battitacco e per i rivestimenti in pelle Manufaktur Crystal White e Silver Grey Pearl.

Esclusiva anche nella potenza (e nel prezzo)

Interessanti anche gli “extra” forniti con la Maybach. Ogni proprietario, infatti, riceve un telo col logo del brand e una borsa in pelle nella colorazione a scelta tra il bianco e il nero. Inoltre, viene data in “omaggio” una penna decorata con diamanti e oro a 18 carati direttamente dalla collezione Maybach the Peak.

Il motore della Edition 100 è lo stesso 6.0 V12 biturbo della S 680. Capace di sprigionare 900 Nm di coppia, può spingere la Classe S da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi e raggiungere i 250 km/h di velocità massima limitata elettronicamente.

Mercedes-Maybach non ha reso noto il prezzo di listino, ma c’è da credere che la base di partenza sia leggermente più dei 216 mila euro della S 680 “normale”.