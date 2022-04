Non solo nella moda: l’eredità di Virgil Abloh, famoso fashion designer scomparso lo scorso novembre, viene raccolta anche dal mondo dell’auto.

Nel corso del 2021 il direttore artistico di Louis Vuitton aveva avviato una collaborazione con Mercedes-Maybach dando vita al prototipo one-off Project Maybach e ad una serie limitatissima S 680.

Il marchio tedesco ha svelato ogni dettaglio della sua ammiraglia annunciando l’avvio della produzione dei soli 39 esemplari destinati tutti al mercato statunitense.

Stile e lusso a piene mani

Virgil Abloh ha lavorato sulla spettacolare S 680 insieme a Gorden Wagener, il Chief Design Officer di Mercedes, nei mesi precedenti alla sua scomparsa. Il progetto è nato grazie al team di Mercedes Manufaktur di Sindelfingen dove vengono realizzati gli esemplari personalizzati più esclusivi al mondo.

La S 680 colpisce subito per la sua carrozzeria nella due tonalità nera e beige unite alle svariate cromature su calandra, inserti delle prese d’aria e nel posteriore. Il contrasto cromatico è esaltato anche dai cerchi in lega da 20” color beige e riprende la stessa scelta estetica vista sulla Project Maybach mostrata in anteprima a dicembre 2021.

Un jet privato da oltre 600 CV

L’abitacolo della speciale Classe S segue la stessa alternanza di beige e nero. Sedili in pelle, pannelli delle portiere, braccioli e la parte inferiore della plancia sono di colore chiaro, mentre il resto è finito in nero. Al centro della Maybach troviamo il sistema d’infotainment MBUX che è stato aggiornato con una grafica “ancora più lussuosa”, come la definisce la Casa.

Nessuna novità, invece, per il 6.0 V12 che mantiene invariata la potenza di 610 CV e 900 Nm di coppia. Il 12 cilindri garantisce prestazioni sportive, ma senza eccessi, con uno scatto 0-100 km/h di 4,5 secondi una velocità massima di 250 km/h. Il prezzo? Una Mercedes-Maybach S 680 parte da 310.000 euro e c’è da credere che le cifre della versione Virgil Abloh siano ancora più elevate.