La Mercedes Classe G non è semplicemente un fuoristrada. Divenuta un'icona della produzione della Stella a tre punte, nel tempo è stata presentata e trasformata in edizioni speciali divenute a loro volta delle vere e proprie icone.

Tutti ricorderanno le spettacolari AMG G63 6x6 e G 500 4x42, ma forse non tutti ricorderanno l'altrettanto affascinante Mercedes-Maybach G 650 Landaulet.

Lusso allo “scoperto”

La denominazione Mercedes-Maybach è garanzia assoluta di sfarzo. La vettura, presentata 4 anni fa, era di fatto la versione più sontuosa di Classe G. L'appellativo Landaulet indicava che nello specifico si trattava di una particolare edizione “semi” cabriolet.

Perché passeggero e guidatore prendevano posto all'interno dell'abitacolo dotato di hard top, mentre i due fortunati passeggeri posteriori avevano una zona separata, scoperta, in cui erano collocate le sedute, delle vere e proprie chaise longue. Un soft top richiudibile elettricamente poteva garantire non solo riparo, ma pure la privacy adeguata.

Di questa particolare versione a marchio Mercedes-Maybach ne vennero prodotte solo 99 esemplari. E oggi, grazie a mechatronik.de, azienda specializzata nel restauro di veicoli Mercedes, ce n'è una in vendita.

A differenza della G65 Final Edition di cui vi abbiamo parlato solo qualche tempo fa, il prezzo questa volta è solo su richiesta. Talmente rara che l'auto ha percorso appena 530 km, ed è stata immatricolata una sola volta.

La G 650 Landaulet nel dettaglio

Al di là della questione lusso, che culminava principalmente con le sedute posteriori di derivazione Classe S, ovvero quelle con funzione di massaggio ENERGIZING, è sul fronte tecnico che la G 650 Landaulet ama distinguersi.

Con una lunghezza di 5.345 millimetri, un passo di 3.428 millimetri, e un'altezza di 2.235 millimetri, la vettura assicurava spazio e comfort per quattro passeggeri. Una sorta di limousine per gli amanti dell'off-road. L'esclusiva scritta “LANDAULET” era riportata sui cerchi in lega da 22 pollici a 5 doppie razze. Mentre sotto il cofano campeggiava l'altrettanto celebre V12 firmato Mercedes-AMG capace di 630 CV di potenza e 1000 Nm di coppia massima.

Le doti in fuoristrada erano garantite dal fatto che la vettura fosse provvista dello stesso sistema di assali di cui venivano equipaggiate la AMG G63 6x6 e la G 500 4x42, senza dimenticare che l'altezza libera dal suolo fosse pari a 450 mm. Quale modo migliore per affrontare il deserto e gustarsi una coppa di champagne.