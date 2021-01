Ferrari e Zagato non si sono "incontrati" molte volte. Il noto carrozziere ha una lunga storia di design che coinvolge una grande varietà di marchi, e il più rilevante fra questi è probabilmente Aston Martin.

Forse è anche per questo che, in effetti, questa rarissima Ferrari 599 GTZ Nibbio Spyder sembra avere qualche linea simile alle Aston, ma sotto la pelle d'argento è un puro Cavallino Rampante. E se vi interessa, si può acquistare il 13 febbraio all'asta di RM Sotheby's di Parigi.

"Seconda vita" con Zagato

Secondo la descrizione dell'asta, questo esemplare ha iniziato la sua carriera come una "qualsiasi" - si fa per dire - Ferrari 599 GTB del 2009, trascorrendo gran parte della sua vita come tale. Venne venduta in Svizzera accumulando poco più di 20.000 km, quando entrò in scena Zagato.

Pur trattandosi di un modello del 2009, la sua conversione è in realtà molto recente: il carrozziere ci ha messo mano nel gennaio 2020, e dopo la conversione ha fatto solo 800 km.

Sono state create solo sei Nibbio Spyder, e ognuna di loro ha un colore diverso. In altre parole, non vedrete un'altra auto come questa in tutto il mondo.

Nuove linee, nuovo prezzo

Rispetto alle linee quasi spigolose della 599 standard, la GTZ Nibbio Spyder mostra forme ammorbidite, con il muso dominato da una grande griglia. Dietro c'è una forma ad archi paralleli che partono da dietro i sedili, rendendo omaggio al tetto "a doppia bolla" che si trova sulle versioni hardtop.

Ovviamente, è impossibile parlare di quest'auto senza citare i gruppi ottici posteriori, a dir poco caratteristici. Tanto belli quanto delicati però: abbiamo sentito che sono piuttosto costosi da sostituire.

A proposito di prezzi, comunque, l'intera auto non è certamente economica. La 599 GTB originale stava intorno ai 250.000 euro nuova di zecca, ma quando questo esemplare andrà all'asta a febbraio da RM Sotheby's, quasi certamente costerà molto di più.

Nel 2018 è andata all'asta una versione hardtop, ed era in vendita a 1,5 milioni di dollari (circa 1,24 milioni di euro al cambio attuale), ma era anche l'unica convertita Zagato dotata di cambio manuale. Eppure, con solo sei GTZ Nibbio Spyder costruite, un'offerta almeno a sette cifre è molto probabile.