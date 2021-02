Si terrà dal 19 al 28 febbraio l'asta Open Roads di RM Sotheby's, con protagoniste tante auto da sogno come una BMW Z3 M Coupé, la BMW i8 appartenuta a Maradona e un'Alfa Romeo 147 GTA e il mitico V6 "Busso".

Una lista ricca che vedrà anche un nutrito gruppo di 7 Porsche, tra le quali spicca una Porsche Carrera GT, la supercar di inizio anni 2000 mossa da un V10 aspirato da sogno.

Motore da corsa

Nato all'inizio degli anni '90 per correre in Formula 1 e poi riassegnato, solo sulla carta, alle LMP1 da mettere sull'asfalto di Le Mans nel 1999 il V10 di 5,7 litri di Zuffenhausen non conobbe mai l'onore di muovere bolidi da pista, finendo invece al centro della monoscocca in fibra di carbonio della Porsche Carrera GT.

Nasce così una supercar che, dopo essersi mostrata in veste di concept nel 2000, inizia ad essere assemblata nel 2004 nello stabilimento di Leipzig per un totale di poco più di 1.300 unità. Una supercar da 612 CV e 330 km/h di velocità massima che ha poco da invidiare alle auto da corsa: fibra di carbonio a profusione, sospensioni push-road, impianto frenante carboceramico e tante altre soluzioni raffinate, che la rendono una delle sportive più amate e desiderate del pianeta.

Il modello che andrà all'asta, con carrozzeria in Fayence Yellow, è uno dei circa 644 che attraversarono l'Atlantico per sbarcare negli Stati Uniti, finendo nelle mani del suo fortunato proprietario nel 2006.

Negli USA è rimasta fino al 2009 per poi tornare in Europa, più precisamente in Svizzera, dove è rimasta fino a oggi con un chilometraggio totale di poco superiore ai 16.000 km.

Erede ibrida

Di chilometri ne ha ancora meno l'altro pezzo pregiato che andrà all'asta: una Porsche 918 Spyder del 2014, con appena 4.454 km all'attivo. Una hypercar ibrida, erede spiriturale della Carrera GT, da 887 CV spremuti dal V8 di 4,6 litri e 2 elettrici (uno per asse). I dati ufficiali dicono 2,8" per passare da 0 a 100 km/h e toccare i 340 km/h di velocità massima.

Sono invece meno estreme le altre 5 Porsche che andranno all'asta: dalla 911 Turbo Cabriolet del 1995 per arrivare alla 911 GT2 RS del 2018, passando per le 911 Sport Classic e GT2 RS del 2010 e la 911 R del 2017. E voi quale vi portereste a casa?