Un esemplare di Alfa Romeo 147 GTA in perfette condizioni sarà battuto all'asta da RM Sotheby's all'evento online Open Roads in programma dal 19 al 27 febbraio. Non è indicato né una base d'asta né una riserva per cui tutto si deciderà con le offerte live. Si tratta di un lotto di una serie ricchissima a cui potete dare un'occhiata cliccando qui.

Una hot hatch vecchia scuola, una youngtimer a tutti gli effetti, considerando che, quest'anno, spegnerà 18 candeline. A inizio anni 2000 incarnava a pieno lo spirito Alfa Romeo: potente, coinvolgente da guidare e con un look aggressivo, una piccola bomba distribuita sul mercato italiano in soli 800 esemplari.

Ha meno di 32.800 km

La 147 GTA che vedete nelle foto è immatricolata italiana ed è stata comprata nuova a Milano dal suo primo - e unico - proprietario con cui ha percorso poco meno di 32.800 km. La vernice è nera metallizzata abbinata ad interni in pelle bicolore nero e grigio. È tenuta maniacalmente ed è dotata di tutti i manuali originali compreso il libretto tagliandi originale.

V6 da 247 CV

Quando è stata presentata, la GTA aveva più del doppio della cilindrata e della potenza rispetto alla 147 base. Sotto il cofano il motore V6 "Busso" da 3.2 litri eroga 247 CV a 6.200 giri/min, sufficienti a far scattare l'auto da 0 a 100 km/h in 6,3 secondi con una velocità massima di 246 km/h. Il cambio? Ovviamente manuale, a sei marce.