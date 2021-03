Appassionati di Mercedes Classe G, ma soprattutto della mitica edizione G65? Bene, se avete qualche spicciolo da parte, c'è un occasione fatta apposta per voi.

Battute a parte, sul portale tedesco mechatronik.de, azienda specializzata nel restauro di veicoli della Stella, è disponibile un raro esemplare di G65 Final Edition. Che ricordiamo essere equipaggiata con il celebre V12 biturbo da ben 1.000 Nm di coppia motrice.

Edizione Limitata

La Final Edition in oggetto è parte di una serie di soli 65 esemplari. Vettura immatricolata nel 2018, ha all'attivo solamente 1.000 km. Praticamente un modello semi nuovo, di chiaro interesse collezionistico.

Al lancio aveva un prezzo in Germania di 313.000 euro, mentre l'offerta attuale della società tedesca che l'ha messa in vendita è pari a 299.900 euro. Tenendo presente che da quelle parti l'IVA è al 19%, per portarvela in Italia superereste quota 300.000.

Costi a parte, avreste una Classe G capace di 630 cavalli e di una coppia, come detto poc'anzi, di 1.000 Nm. Valori che vi consentiranno di passare da 0 a 100 km/h in 5,3 secondi e di spuntare una velocità massima di 230 km/h. Ovviamente autolimitata, giusto per non trascendere i limiti della fisica. A completare il quadro il cambio automatico 7G-Tronic.

Una vera chicca

Nell'universo G le versioni AMG sono sempre state le più ambite. Basti pensare che un terzo dei fuoristrada Mercedes immatricolati, porta i “segni” di Affalterbach.

La Final Edition si distingue per i grandi cerchi in lega leggera da 21 pollici con razze in color bronzo, per le pinze dei freni argento e per le modanature laterali AMG Sport. Tinte che caratterizzano anche altri elementi della carrozzeria. Mentre le pedane e i termini di scarico optano per un più aggressivo nero opaco.

A bordo invece sono pelle e fibra di carbonio a definire lo stile dell'abitacolo. La scritta identificativa Final Edition è ben presente difronte al passeggero, fresata direttamente sul maniglione. Mentre le cuciture a contrasto dei sedili, esaltano l'impronta sportiva della G65.