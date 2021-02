Costruita in esemplare unico, per un cliente che definire "facoltoso" sarebbe riduttivo visto che ha sborsato 2,5 milioni di euro, la E.C. OnlyOne P8 è il sogno diventato realtà di due persone: il creatore, Enea Casoni, ex-pilota e fondatore dell'omonimo atelier specializzato in esemplari unici, e il misterioso acquirente che due anni fa ha firmato l'assegno da capogiro.

Dunque, perché ne parliamo ancora? Perché, nel frattempo, qualcosa è cambiato e l'auto stata rimessa in commercio da James Edition, specialista della compravendita di auto di prestigio, allo stesso prezzo del nuovo.

Sotto c'è una Ferrari

La linea rimanda a certe Sport Anni '60 e '70, ma sotto c'è una Ferrari, una F430, il cui motore V8 posteriore è stato portato a ben 600 CV, 110 più della configurazione "di serie" e montato su un telaio e una scocca realizzati da un atelier composto interamente da uomini di motorsport di seconda generazione, figli d'arte di protagonisti degli anni d'oro delle corse in pista.

Il limite è il guidatore

La E.C. OnlyOne P8 è essenziale e leggera, ha un un cambio manuale a sei marce, freni in acciaio da corsa, Abs e Traction Control regolabili con comandi indipendenti su ben 12 posizioni ciascuno, che permettono di scegliere, come in gara, la combinazione più adatta al pilota.

Le porte sono ad "ala di gabbiano" per facilitare l'accesso, ma dentro tutto è realizzato in funzione del pilota, che ha persino un sedile differente da quello del suo "co-driver".

Il creatore, Enea Casoni, ne parlava così nel 2018, quado l'auto è stata presentata: "Le prestazioni della mia macchina sono strettamente legate alla sensibilità del guidatore ed esprimono il livello di velocità che egli può raggiungere".