C’è chi dice che sia una della supercar più belle di tutti i tempi e chi invece crede che sia quella col sound migliore di sempre. Stiamo parlando della Porsche Carrera GT, ma quella che vi mostriamo non è la versione “classica”. Dei 1270 esemplari prodotti, solo questo ha ricevuto un trattamento GT-R.

La cura vitaminizzante non è stata gestita da Porsche stessa, ma dallo specialista GPR Racing. Il proprietario originale l’ha acquistata nel 2005 e ha spesso 220.000 euro per renderla ancora più sportiva.

Concepita per la pista

La lista delle aggiunte è piuttosto lunga e non riguarda solo un look più estremo. Oltre alla forma, c’è anche tanta sostanza in questa Carrera GT. La supercar è davvero pronta per la pista grazie alla presenza dell’impianto frenante AP Racing e alla centralina Motul.

Non manca, inoltre, una frizione ad alte prestazioni per cambiate ancora più rapide. Nuovi anche il sistema di prese d’aria e i cerchi BBS in lega di alluminio e magnesio. Pronto per la pista anche l’abitacolo con roll bar, strumentazione da corsa e un estintore per le emergenze.

Se non si è ancora capito, l’intento del proprietario era quello di portare davvero in pista la sua Porsche. Nello specifico, avrebbe voluto iscriverla al WEC (il campionato di gare di resistenza), ma il regolamento FIA non gli ha permesso di realizzare il suo sogno.

In sostanza, la Carrera GT-R ha avuto lo stesso destino della progenitrice Porsche LMP2000. Concepita nel 1998 per competere a Le Mans, non riuscì ad iscriversi al campionato. Gli sviluppi del progetto, però, continuarono negli anni e portarono alla nascita della Carrera GT.

Un V10 ancora più speciale

La GT-R è ora in vendita da Mechatronik, il quale offre anche tante altre esclusive supercar classiche e moderne. Nella scheda di presentazione dell’auto si parla di una potenza di 650 cavalli. Un notevole upgrade per il V10 aspirato della Carrera GT standard che era capace di erogare 612 cavalli. Recentemente sottoposta a manutenzione, la Porsche ha percorso appena 2000 chilometri.

Un’occasione da non lasciarsi sfuggire, ma solo se avete un conto in banca particolarmente pesante. Preparatevi infatti a sborsareCarrera GT. Una cifra che tiene conto delle modifiche fatte e che possiamo ritenere proporzionata con le quotazioni della rara e preziosa Carrera GT di base.