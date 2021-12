Quando la moda e l’automotive s’incontrano i risultati sono sempre imprevedibili ed incredibili.

Si può dire lo stesso per la Project Maybach, un fuoristrada di lusso anticonvenzionale nato dalla collaborazione del capo del design di Daimler Gorden Wagener e Virgil Abloh, il direttore artistico di Louis Vuitton scomparso lo scorso 28 novembre a causa di un tumore al cuore contro cui combatteva da due anni.

In onore di Abloh, Maybach (il marchio di lusso di proprietà di Mercedes) ha rilasciato le immagini ufficiali del prototipo.

Una coupé pronta a tutto

La Project Maybach combina tutto il lusso e l’eleganza dei modelli Maybach con un look e un’attitudine da safari. Le forme sono spigolose, ma allo stesso tempo molto semplici.

Il frontale piatto ospita fari LED circolari e fendinebbia supplementari centrali per avventurarsi durante la notte nei percorsi più difficili, mentre le protezioni per il sottoscocca aiutano a cavarsela sui terreni accidentati. Sul tetto sono montati altri quattro faretti ed è presente un box per sistemare le proprie attrezzature.

Il lunotto spiovente si spegne nella coda squadrata con fari LED impreziositi dal logo Maybach illuminato. Completano il tutto le protezioni per i passaruota e le gigantesche ruote con tassellatura profonda per garantire il massimo grip su ogni superficie.

Lussuosa ed elettrica

L’estrosità della Project Maybach continua all’interno. L’abitacolo è concepito come una lussuosa tenda con numerosi vani portaoggetti e due sedili completamente reclinabili per riposarsi tra un’avventura e l’altra. Dal lato del guidatore è installata anche una valigetta che può essere trasportata con sé durante le escursioni quotidiane.

Maybach non ha fornito delle specifiche tecniche limitandosi a sottolineare che il concept è 100% elettrico. A tal proposito, il lungo cofano è ricoperto da una serie di pannelli solari per aumentare l’autonomia complessiva.

La vettura sarà esposta al Museo Rubell di Miami fino al 3 dicembre e rappresenterà così un omaggio di Mercedes ad uno dei volti più influenti nella moda e non solo.