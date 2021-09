Ogni Casa auto ha nel suo libro di storia modelli sfortunati, incapaci di sfondare e raccogliere il successo sperato. E si, anche Porsche, che con la 968 - ultima evoluzione della 944 - non è riuscita a bissare il successo dell'antenata. Poco male perché ora ha una seconda occasione per farsi bella e brillare di luce propria. L'occasione viene dalla settimana della moda di Parigi, dove una speciale Porsche 968 debutterà con un abito su misura.

A cucirlo ci hanno pensato quelli dell'atelier L'Art de L'Automobile, col risultato di una one off in stile vintage e minimal, forme sinuose e una speciale verniciatura per la carrozzeria.

Cabrio speciale

Basata sulla Porsche 968 cabrio la special prevede una carrozzeria vistosamente rivista, con 2 pinne sistemate dietro i sedili, tre le quali è sistemata la terza luce per il freno, a scendere poi verso il posteriore attraversato da una striscia nera che integra le luci (naturalmente LED) con nella parte destra il logo KAR dell'atelier.

Linee sinuose e semplici che si ritrovano anche all'anteriore, dove gli iconici fari a scomparsa lasciano spazio a sottili proiettori orizzontali e 2 piccole gobbe, là dove la 968 originale nascondeva i proiettori principali.

Semplicemente analogica

L'abitacolo è un inno all'era analogica dell'auto, con i classici indicatori circolari della strumentazione affiancati da orologio e cronometro firmati TAG Heuer sistemati al centro della plancia. Una semplicità estrema che non lascia spazio a monitor di qualunque dimensione, limitandosi a proporre un impianto stereo firmato Bose e sapientemente nascosto.

Infine il colore: per la Porsche 968 l'Art de L'Automobile ha scelto una tinta chiamata L'Art Green Pearl, un grigio con effetto perlato a ricoprire tutta la carrozzeria e buona parte degli interni, dove si alterna a elementi completamente neri.

Aspirata o Turbo?

L'Art de L'Automobile non ha pubblicato dettagli sul motore della sua Porsche 968 speciale, senza quindi chiarire se sotto il cofano si troverà il 4 cilindri aspirato di 3 litri da 240 o il turbo da 305 CV e coppia di 500 Nm.