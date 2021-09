Le Porsche 928 usate vengono solitamente vendute all’asta con prezzi che partono all’incirca dai 17mila euro. Questo particolare esemplare, però, non è una normale coupé con motore anteriore del marchio tedesco: è l’auto usata da Tom Cruise nel film Risky Business del 1983.

Il modello è stato aggiudicato all’asta Barrett-Jackson 2021, svoltasi presso Houston in Texas, ad una cifra di 1.980.000 dollari (1.674.189 euro al cambio attuale). Il prezzo di vendita raggiunto per questa Porsche del 1979 è, secondo la Casa d’aste, il record mondiale per la 928.

Usata personalmente da Tom Cruise

La gran turismo tedesca è stata sicuramente la celebrità dell’evento, nel quale sono stati venduti veicoli per una cifra complessiva di 37,5 milioni di dollari (31,7 milioni di euro al cambio attuale). A quanto riferisce Barrett-Jackson l’asta di Houston ha avuto un tasso di vendita del 100% con 34 record mondiali conquistati.

La Porsche 928, oltre ad essere apparsa sul grande schermo, è stata l’auto usata da Tom Cruise per imparare con il cambio manuale. L’esemplare in questione non è quello che finisce la sua corsa sul fondo del Lago Michigan, ma fa parte di uno dei tre veicoli guidati durante le riprese del film, in particolare uno dei due che hanno preso parte all’iconica scena di inseguimento.

Scelta per la sua originalità

Lo scrittore e regista della pellicola Risky Business, Paul Brickman, ha scelto la Porsche 928 perché riteneva che il modello 911 fosse “troppo ordinario” rispetto al primo. L’auto aveva originariamente una carrozzeria di colore verde, ma in seguito era stata riverniciata in tonalità marrone chiaro per il film.

Una volta terminata la sua carriera cinematografica questa particolare 928 era entrata a far parte di una collezione privata in ambiente a clima controllato.

La Casa d’aste Barrett-Jackson non ha rivelato l’identità del ricco acquirente di questo famosa Porsche, ma sicuramente è stata venduta ad un prezzo molto superiore alle aspettative, anche considerando il suo status di celebrità. Il nuovo proprietario della 928 dovrebbe essere molto felice di possedere un pezzo di storia di Hollywood.