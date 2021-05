Per tutti gli appassionati motorsport, la Porsche 917 non ha bisogno di introduzioni. Conosciuta come la “più grande auto da corsa di sempre” fu protagonista di stagioni indimenticabili nei campionati degli anni ’70.

L’esemplare numero 026 di cui vi parliamo è stato uno dei tre a scendere in pista per la 24 Ore di Le Mans nel 1970 e sarà in vendita all’asta di RM Sotheby’s che si terrà il 13 e 14 agosto a Monterey, in California.

La leggenda di Le Mans

La 917 dell’asta presenta la classica livrea Gulf Oil, un marchio storico dell’automotive rivisto recentemente sulle McLaren di F1 di Lando Norris e Daniel Ricciardo. La Porsche partecipò all’edizione 1970 della 24 Ore le Mans: dopo 49 giri in terza posizione, l’auto di David Hobbs e Mike Hailwood uscì di strada a causa della pioggia battente e dell’aquaplaning. L’altra 917K guidata da Hans Hermann e Richard Attwood, invece, vinse la corsa.

Dopo l’esperienza a Le Mans, la Porsche è stata riparata e “ribattezzata” col numero 31 per prendere parte al campionato europeo Interserie del 1972. Negli anni successivi, quindi, la 917 prese parte con successo alle competizioni di resistenza, prima di entrare a far parte dell’esclusiva Chandon Collection fino al 1988. La 917K è stata successivamente acquistata dal collezionista Mike Amalfitano che l'ha tenuta fino al decennio scorso.

L’ultimo proprietario ha restaurato completamente la vettura senza badare a spese e riportando così la livrea Gulf e il motore V12 al loro originale splendore. Si può infatti notare la colorazione azzurra della parte bassa e l'arancio del padiglione, colorazione diversa dall'altra 917K in gara a Le Mans nel 1970.

Un’hypercar da film

La 917 era capace di prestazioni straordinarie per l’epoca. Il motore 5.0 a 12 cilindri contrapposti era in grado di sprigionare oltre 630 CV con una velocità massima di 362 km/h e uno scatto 0-200 km/h in appena 5,3 secondi.

Questa Porsche 917K è stata resa famosa da Steve McQueen nel film Le Mans del 1971, per molti aspetti quasi un docufilm, che mostrava riprese originali della corsa del 1970 con la sfida tra Porsche 917 e Ferrari 512S.

L’auto guidata dal celebre attore americano nella ricostruzione filmica è stata invece venduta all’asta nel 2017 per 14 milioni di dollari (circa 11,5 milioni di euro), un record nella storia di Porsche.

È probabile che per questo esemplare l’asticella sarà ancora più alta. Il prezzo di vendita stimato, infatti, si aggira tra i 16 e i 18,5 milioni di dollari (13-15 milioni di euro).