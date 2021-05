Qual è la prima auto che si associa pensando alla saga di “The Fast and the Furious”? C’è chi risponderà citando la Dodge Charger R/T del 1969 di Dom Toretto (l’alter ego di Vin Diesel) e c’è chi parlerà della Toyota Supra di Brian O’Conner (alias Paul Walker).

Proprio la mitica Supra sarà in vendita all’asta Barrett-Jackson che si terrà a Las Vegas dal 17 al 19 giugno. Un’occasione unica per portarsi a casa un pezzo di storia del cinema.

La regina di “The Fast and the Furious”

La Supra è apparsa nel primo film della saga nel 2001 ed è stata elaborata dall’officina The Shark Shop ad El Seguendo, in California. Lo stesso modello è stato riverniciato in oro per le riprese di 2 Fast 2 Furious, ma in un secondo momento il tuner l’ha riportato alla livrea originale.

L’esemplare presenta la tinta Candy Orange perlata “ereditata” da una Lamborghini Diablo e sulla fiancata è dipinta una figura conosciuta tra gli appassionati del film come “The Nuclear Gladiator”. Il kit estetico include lo spoiler anteriore e le minigonne firmate Bomex, il cofano TRD, l’alettone in alluminio APR e cerchi in lega da 19”.

330 CV possono bastare?

L’unico aspetto che farà storcere il naso ai fan della saga è il motore. Niente nitro o modifiche eccessive come quelle del film: sotto al cofano c’è il 3.0 turbo sei cilindri della Supra originale. Si tratta comunque di un ottimo propulsore da 330 CV (il più potente della gamma degli anni ’90) abbinato ad un cambio automatico a 4 rapporti.

La casa d’aste non ha comunicato il prezzo di partenza, ma sappiamo per certo che non ci saranno riserve. Ovviamente la Supra verrà venduta al miglior offerente con tanto di documentazione ufficiale e certificato di autenticità.

Per avere un’idea del valore della Toyota basta pensare che nel 2015 fu venduta un’altra Supra comparsa a The Fast and the Furious al prezzo di circa 185 mila dollari (circa 150 mila euro). Considerando l’unicità e il valore simbolico di questo modello, è probabile che venga venduta almeno ad una cifra doppia.