Di auto nei film di Fast & Furious ne abbiamo viste veramente tante. Molte sono diventate icone pop come le celebri Toyota Supra, Mitsubishi Eclipse e Nissan Skyline dei primissimi capitoli. Indimenticabili anche la Veilside Mazda RX-7 di Tokyo Drift o l’onnipresente Dodge Charger di Dominic Toretto, il personaggio rappresentato da Vin Diesel.

A questa lista dobbiamo aggiungere anche la Corvette Grand Sport di Fast & Furious 5. Il modello è in vendita all’asta su Volocars.com ed è proprio quello utilizzato durante le riprese del film del 2011.

La regina del set

Nello specifico si tratta di una delle tre Corvette “sopravvissute” durante le riprese, dato che le altre nove sono andate distrutte nel corso delle scene d’azione. È anche il modello su cui sia Vin Diesel che il compianto Paul Walker hanno trascorso più tempo.

L’auto è stata realizzata da Mongoose Motorsport e sembra proprio una Corvette del 1963. Per costruirla, però, l’azienda ha utilizzato il telaio di una Corvette C4, mentre sotto al cofano si trova un 5.7 V8 della General Motors da 385 CV abbinato ad un cambio automatico.

Una replica perfetta

Non si tratta quindi di una Corvette C2 originale come alcuni potrebbero pensare guardando le foto. Ricordiamo che la C2 Grand Sport venne concepita negli anni ’60 come rivale diretta della Shelby Cobra nelle competizioni dell’epoca. Sono stati realizzati solo 2 esemplari con carrozzeria roadster e 3 coupé. Una vera Corvette Grand Sport varrebbe quindi diversi milioni di euro, ma anche le repliche sono in vendita a prezzi esorbitanti.

La Corvette della Mongoose non è infatti “regalata” e Volocars stima il suo valore intorno ai 100 mila dollari (circa 85 mila euro al cambio attuale).

Stando alla descrizione dell’annuncio, l’auto è stato acquistata da un membro dello staff del film ed è rimasta nella sua collezione fino a quando non è stata venduta all’attuale proprietario. La Corvette sarà in vendita senza riserva nell'asta online del sito dal 14 al 21 aprile.