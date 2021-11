Le collaborazioni tra Case costruttrici e brand del lifestyle sono diventate parte integrante delle strategie di comunicazione dei marchi automobilistici per trasmettere al pubblico la propria identità e i propri valori.

A questo proposito Jaguar ha presentato un progetto con l’azienda di abbigliamento Baracuta, intitolato “The Next Classic Guide”, un viaggio lungo l’Europa con l’obiettivo di provare a capire come evolverà l’estetica dei nostri tempi nella definizione di un classico.

Alla ricerca del nuovo "classico"

Il tour avrà inizio a Londra, nel Regno Unito, patria di entrambi i marchi, per svilupparsi successivamente nel Vecchio Continente facendo tappa in nazioni quali Germania, Austria, Spagna, Francia, Belgio, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, e concludersi a febbraio, in Italia, con un evento celebrativo all’interno della Milano Fashion week 2022.

L’iniziativa avrò lo scopo di osservare lo sviluppo di tendenze e modelli culturali nelle nuove generazioni e coinvolgerà talent, creator e community che realizzeranno contenuti che serviranno a delineare la nuova estetica di riferimento, quel “next classic” ricercato dalle due aziende.

Interni in stile Baracuta

Il mezzo prescelto per il viaggio è una Jaguar E-Pace, primo SUV prodotto nella storia del costruttore inglese, personalizzata con una serie di elementi caratteristici di Baracuta. Gli interni riprendono la classica finitura tartan del brand di abbigliamento, un motivo che viene riproposto anche sul tetto dell’auto. Completano lo speciale allestimento i poggiatesta e la luce di cortesia personalizzati con logo Baracuta.

Anche l’iconico G9 Harrington Jacket viene reinterpretato per questa collaborazione con un’edizione limitata caratterizzata dalla presenza del logo Jaguar con finitura riflettente sull’avambraccio.

L'E-Pace sarà utilizzata nella sua versione ibrida plug-in, il modello a trazione integrale equipaggiato con un motore 1.5 tre cilindri da 200 CV, abbinato a unità elettrica per sviluppare complessivamente 309 CV di potenza e 540 Nm di coppia.