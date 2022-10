Mercedes ha fin qui rispettato la ricca scaletta dei lanci e delle presentazioni previste per il 2022. Gli ultimi mesi dell'anno in corso ci riserveranno ancora qualche novità, tra cui l'atteso reveal della sportiva CLE che però a livello commerciale andrà a cadere nell'altrettanto ricco programma 2023.

Nei prossimi mesi la Casa della Stella poterà avanti il rinnovamento della gamma tradizionale, con quelle che si annunciano come le ultime generazioni a motore endotermico, e parallelamente quella elettrica il cui piatto forte sarà EQE SUV. Ecco le novità Mercedes-Benz, Mercedes-AMG e Mercedes-Maybach per il 2023:

Mercedes GLA restyling

Dopo Mercedes Classe A e Classe B, le cui versioni rinnovate sono appena state svelate ed entreranno in commercio entro l'anno, nel 2023 vedremo quello del SUV compatto GLA che sarà in vendita nel 2024.

Mercedes GLA restyling, le nuove foto spia

I prototipi già avvistati in prova della nuova Mercedes-Benz GLA mostrano mascherature concentrate sul frontale e alcune parti del posteriore, che seguiranno l'evoluzione di A e B, ispirate ai modelli superiori. Anche qui è poi lecito aspettarsi una gamma 100% elettrificata, con soluzioni mild hybrid a 48 Volt per tutti i motori, una versione ibrida plug-in più potente e novità estetiche per la 45 AMG.

Nome Mercedes GLA Carrozzeria SUV 5 porte Motori benzina e diesel mild hybrid, benzina ibrido plug-in Data arrivo fine 2023 (presentazione) Prezzo da comunicare

Mercedes-AMG C 63 E Performance

Presentata poche settimane fa nella doppia variante berlina e Station Wagon, la Mercedes-AMG C 63 E Performance ha portato l'attesa rivoluzione nel settore delle palte prestazioni con un powertrain ibrido plug-in composto da un motore benzina a quattro cilindri e da un modulo elettrico.

Il benzina da solo eroga, grazie a un turbocompressore ad azionamento elettrico, ben 476 CV, mentre la potenza totale raggiunge i 680 CV grazie all'azine del motore elettrico posteriore alimentato da una batteria da 6,8 kWh. Lancio e prime consegne sono attesi per l'inizio del nuovo anno.

Nome Mercedes AMG Classe C Carrozzeria berlina e station wagon Motori 4 cilindri benzina ibrido Data arrivo inizio 2023 Prezzi da definire

Mercedes CLE

Novità "a cavallo" tra 2022 e 2023, la nuova sportiva che prenderà il posto delle Mercedes Classe C e Classe E Coupé e Cabrio sarà mostrata entto la fine di quest'anno per arrivare nella primavera del prossimo. Battezzata Mercedes CLE, riprenderà il concetto delle CLK, posizionata a metà strada tra la media e la media superiore.

Tradizionale nell'impostazione, ma con uno stile non lontano da quello della SL, proporrà nuovamente una variante Coupé e una Cabriolet con il classico tettuccio in tessuto, mentre i motori saranno elettrificati. Attese anche le AMG, con il nuovo powertrain ibrido plug-in da 680 CV della C 63 E Performance, che saranno presentate nel corso del 2023.

Nome Mercedes CLE Coupé e Cabriolet Carrozzeria coupé e cabriolet 4 posti Motori Benzina mild hybrid Data arrivo fine 2022 (presentazione), primavera 2023 (lancio) Prezzi da definire

Mercedes GLC Diesel ibride

La nuova Mercedes GLC è già stata lanciata, ma la sua gamma non è ancora completa: nel 2023 arriveranno infatti nuove motorizzazioni ibride a gasolio, opzione che la Casa della Stella non ha alcuna intenzione di abbandonare tanto presto.

Mercedes GLC 2022

Le varianti in questione si chiamano GLC 300 d e 300 de e utilizzano entrambe come bas eil 2.0 quattro cilindri: la prima è una mild hybrid da 269 CV, la seconda una plug-in hybrid con una potenza di sistema di 335 CV. Nel 2023 arriveranno anche le versioni AMG e la nuova GLC Coupé.

Nome Mercedes GLC 300 d e 300 de Carrozzeria SUV Motori diesel mild e plug-in hybrid Data arrivo primavera 2023 Prezzi da 74.789 euro

Mercedes Classe E

Il 2023 sarà l'anno dell'arrivo della nuova Classe E, i cui prototipi mascherati celanti le tradizionali versioni berlina e Station Wagon sono ormi in circolazione da un po'. Si tratterà dell'ultima generazione, che affiancherà per i prossimi 6-7 anni la EQE prima del completo passaggio all'elettrico della gamma Mercedes.

Nuova Mercedes Classe E, le foto spia al Nurburgring

Il nuovo modello non dovrebbe crescere ulteriormente rispetto all'attuale, ma quasi certamente porterà con sé un ulteriore downsizing delle motorizzazioni, puntando su unità a quattro e sei cilindri elettrificate. Idem per le AMG che dovrebbero impiegare la stessa soluzione delle nuove Classe C con il 2.0 turbo + motore elettrico e potenza finale probabilmente nell'ordine dei 700 CV.

Mercedes GLE e GLE Coupé restyling

Per i discendenti di Classe M, Mercedes GLE e Mercedes GLE Coupé il restyling di metà carriera è in arrivo. A giudicare dalle immagini-spia, sarà concentrato quasi esclusivamente sulle fanalerie e non porterà rivoluzioni nemmeno negli interni, dove rimarranno al loro posto gli attuali schermi orizzontali, ma solo aggiornamenti di software e funzioni.

Mercedes GLE restyling Mercedes GLE Coupé restyling

Anche qui ci si aspettano implementi della gamma ibrida, con possibili nuove varianti plug-in ad accompagnare i modelli Mercedes GLE 350 de con EQ Power e i mild hybrid benzina EQ Boost.

Nome Mercedes GLE e GLE Coupé Carrozzeria SUV e SUV-Coupé Motori benzina e diesel mild e plug-in Hybrid Data arrivo fine 2022/inizio 2023 Prezzi -

Mercedes EQE SUV

Poco dopo il lancio della EQS SUV, l'ammiraglia elettrica a ruote alte, assisteremo al debutto del modello di taglia medio-superiore che si collocherà in una fascia strategica per la Casa della Stella, come alter-ego a batteria di GLE. In vista della presentazione del 16 ottobre, la Casa ha anticipato le prime immagini degli interni.

EQE SUV, il rendering Mercedes EQE SUV, il primo teaser degli interni

Forme e stile saranno molto simili al modello superiore, come del resto accade tra EQE ed EQS berline. Il 16 ottobre verrà presentata anche la variante AMG che avrà le ruote posteriori sterzanti e l’AMG Sound Experience, che accompagna l’accelerazione con un suono speciale. Quanto ai motori, è possibile che l’EQE SUV AMG venga proposto nella variante 43 da 476 CV e 53 da 687 CV.

Nome Mercedes EQE SUV Carrozzeria SUV a 5 porte Motori elettrici Data arrivo 16 ottobre 2022 (presentazione), aprile 2023 (lancio) Prezzi da definire

Mercedes EQS SUV

Il modello top di gamma della famiglia EQ è stato finalmente presentato e ora attende soltanto la commercializzazione, che avverrà nei primi mesi del 2023. Lungo 5,12 metri, offre 5 o 7 posti e una capacità di carico variabile tra 645 e 2.100 litri nel primo caso e di 565-2.020 litri nel secondo.

Mercedes EQS SUV

La gamma di EQS SUV prevede una versione con singolo motore elettrico 450+ da 360 CV e una con due motori e trazione integrale, la 580 4MATIC. La batteria da 107,8 kWh effettivi offre un'autonomia minima di 507 km e massima di 660 km a seconda della versione. Nel corso del 2023 dovremmo vedere anche la versione super-lusso a marchio Mercedes-Maybach.

Nome Mercedes EQS SUV Carrozzeria SUV a 5 porte Motori 1 o 2 elettrici Data arrivo inizio 2023 Prezzi da 138.669 euro

Mercedes Classe G restyling

L'iconico fuoristrada Classe G è stato lanciato oltre quattro anni fa e anche se non ne avrebbe bisogno, vista la sua natura di evergreen, è in procinto di ricevere il primo restyling.

Mercedes Classe G restyling, le nuove foto spia

Non ci sono per ora dettagli sulle evoluzioni motoristiche, ma gli esemplari visti in prova suggeriscono, stando alle maschere, un ritocco a paraurti, fanalerie e passaruota che dovrebbero avvicinare lo stile a quello del modello elettrico EQG, a quanto pare in arrivo soltanto nel 2024.