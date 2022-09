Proseguono i collaudi sul restyling della Mercedes GLA. Presentata nel 2019, la seconda generazione del crossover tedesco sarà oggetto di un rinnovamento importante nei prossimi anni.

La Casa tedesca è impegnata da tempo nei test su strada e in questa nuova carrellata di foto spia, scattate al Nurburgring, possiamo vedere da vicino alcuni dei cambiamenti che caratterizzano il modello aggiornato.

Ecco come cambia

La GLA è parzialmente avvolta dalle mimetizzazioni, le quali ricoprono buona parte del frontale e alcune sezioni della coda. Sembra proprio che le novità si concentreranno sul “muso” della Mercedes, dove potremmo trovare un paraurti fortemente ridisegnato, una nuova calandra e una grafica dei fari LED rivista.

Alcuni cambiamenti minori riguarderanno il posteriore che potrebbe ricevere un look diverso dei fanali e degli inserti distintivi nel paraurti.

Con ogni probabilità, la Mercedes riceverà anche nuovi cerchi in lega, una gamma tinte più ampia e una strumentazione di nuova generazione.

I possibili motori

A livello di motorizzazioni ci aspettiamo una sostanziale conferma delle versioni già in listino. La Mercedes GLA dovrebbe mantenere le varianti a benzina e diesel (forse elettrificate in forma mild) e l’ibrida plug-in a benzina.

Le potenze dovrebbero essere sempre comprese tra 163 e 421 CV per i benzina e tra 116 e 190 CV per i diesel, mentre la plug-in potrebbe ricevere alcuni aggiornamenti alla batteria per aumentare ulteriormente cavalli e autonomia (attualmente sono 218 CV e circa 60 km in elettrico).

Alcuni cambiamenti della GLA potrebbero trovare posto anche sull’elettrica EQA che condivide piattaforma e numerose componenti. Per il restyling di quest’ultima dovremmo attendere ancora un po’ di tempo visto che il lancio sul mercato è avvenuto solo nel 2021, ma Mercedes ha già iniziato i primi test.