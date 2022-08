Entro il 2022 la gamma Mercedes si arricchirà con la prima CLE di sempre. Il modello unirà la Classe C e la Classe E Coupé semplificando il listino del marchio tedesco e portando con sé un nuovo stile.

Uno dei primi muletti è stato pizzicato dalle nostre spie durante i test al Nurburgring, da sempre il terreno ideale per i modelli più sportivi della Casa.

Coupé purissima

La CLE delle foto è completamente avvolta dalle mimetizzazioni, ma si riescono comunque a scorgere le forme definitive e alcuni dettagli della carrozzeria. Ad esempio, il design dei fari anteriori richiama molto quello della Classe C, mentre quelli posteriori potrebbero ricevere una grafica inedita.

Per il resto, notiamo la classica forma da coupé, le minigonne sporgenti e il frontale caratterizzato dal lungo cofano e dalle due mascherine. Dietro, invece, il paraurti sembra avere un look semplice e pare nascondere del tutto gli scarichi.

Anche se non abbiamo foto degli interni, pensiamo che l’abitacolo della CLE erediterà buona parte della strumentazione di bordo presente sulla Classe C.

AMG elettrificata

La CLE si basa sulla piattaforma MRA-2, la stessa che dà vita all’attuale Classe C. Di conseguenza, è probabile che i due modelli condivideranno i diversi powertrain, tra cui quello ibrido plug-in della C 63 AMG composto da un 2.0 turbo e da un’unità elettrica per un totale (secondo i rumors più recenti) di circa 680 CV e 750 Nm.

Il render della Mercedes CLE

Oltre alla variante coupé, in precedenza è stata avvistata anche una cabriolet che dovrebbe unire in un unico modello le attuali Classe C e Classe E Cabrio. In passato si è parlato anche di un’ipotetica shooting brake, ma per il momento non ci sono né conferme ufficiali né foto o video spia.

La CLE si aggiungerà al listino Mercedes nella prima metà del 2023 e nei mesi successivi al lancio dovremmo vedere anche le versioni AMG.