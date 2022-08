Nonostante sia stata oggetto di numerose foto e video spia negli scorsi mesi, la Mercedes EQE SUV deve ancora svelarsi del tutto. La presentazione ufficiale avverrà a ottobre, ma per ingannare l’attesa ecco le prime immagini degli interni.

Il teaser pubblicato dalla Casa ci consente di salire a bordo dell’EQE SUV per la prima volta per scoprire da vicino tutte le novità tecnologiche.

All’avanguardia come la berlina

Come ci si poteva aspettare, l’abitacolo dell’EQE SUV riprende in buona parte la dotazione dell’EQE berlina. A dominare la plancia, infatti, è l’MBUX Hyperscreen con display centrale, quadro strumenti e schermo per il passeggero, oltre all’illuminazione LED con tinta modificabile direttamente dalle impostazioni dell’infotainment.

Secondo Mercedes, il nuovo modello presenta una spaziosità “da leader nella sua categoria” e un mix di materiali classici e moderni nell’abitacolo. In particolare, gli interni della versione mostrata nel teaser mettono insieme pelle, alluminio, legno, elementi tridimensionali in antracite e cinque combinazioni di colori, tra cui il Balao Brown, il Neva Gray e il Biscay Blue/Black.

Le motorizzazioni previste

Come detto, grazie ai continui avvistamenti degli scorsi mesi possiamo già immaginarci le forme definitive della EQE SUV (a tal proposito, vi rimandiamo al nostro esclusivo render). Per quanto riguarda i powertrain disponibili, invece, è probabile che la nuova elettrica tedesca erediti le motorizzazioni della versione berlina. Nel listino, quindi, dovrebbe esserci spazio per le varianti 43 e 53 (entrambe con batteria da 90,6 kWh) con potenze rispettive di 476 e 688 CV.

Per scoprire tutte le informazioni ufficiali, comunque, vi rimandiamo al 16 ottobre, data in cui Mercedes svelerà ogni dettaglio dell’EQE SUV che entrerà nella sempre più ricca gamma EQ a emissioni zero.