La gamma di Mercedes elettriche è destinata ad ampliarsi sempre di più nei prossimi anni. Com’è normale attendersi, la Stella punterà tanto anche sui SUV, il segmento più importante in questo momento. Così, insieme alle berline EQE ed EQS, sono previste le rispettive versioni a ruote alte, le quali manterranno intatto il DNA e gli stilemi dei modelli EQ.

Per vedere le prime immagini ufficiali c’è bisogno di aspettare ancora qualche mese. Nell’attesa, abbiamo ricostruito lo stile della nuova EQE SUV con uno speciale render.

Più alta, ma sempre aerodinamica

La nostra elaborazione grafica mette insieme i pochi dettagli che siamo riusciti a cogliere dalle foto spia degli scorsi mesi. È subito evidente il forte legame stilistico con la famiglia EQ, nella quale tutti i modelli sono caratterizzati da linee morbide e design aerodinamici.

Così, anche la EQE SUV avrà la grande calandra con modanature cromate e in nero lucido e sottili fari a LED. Per rendere più snello il frontale, Mercedes potrebbe aggiungere dei fendinebbia a LED e prese d’aria più grandi per raffreddare il possente impianto frenante.

La versione SUV di Mercedes EQE proporrà un passo generoso intorno ai 3,12 metri (la misura della EQE berlina) per consentire un’elevata spaziosità di bordo e ospitare i grandi pacchi batterie. Le maniglie a scomparsa, inoltre, ottimizzano ulteriormente il profilo aerodinamico dell’auto.

In generale, le dimensioni saranno vicine ai 4,95 metri di lunghezza e agli 1,96 m di larghezza della versione a tre volumi. L’altezza, invece, potrebbe toccare gli 1,6 metri.

Mercedes EQE SUV, il rendering

I powertrain disponibili

La Mercedes EQE SUV eredita in toto il powertrain della berlina costituito da una batteria agli ioni di litio da 90,6 kWh. Al momento, la EQE “tradizionale” è stata annunciata nella sola versione 350 da 292 CV e 530 Nm di coppia con la sola trazione posteriore e quattro ruote sterzanti. Più avanti, la gamma si arricchirà di varianti a quattro ruote motrici 4Matic e dell’immancabile AMG.

In più, l’EQE SUV potrà contare su una gestione della trazione diversa della berlina per risultare più performante sui fondi scivolosi. A tal proposito, Mercedes potrebbe aggiungere modalità di guida specifiche per il fuoristrada (seppur poco impegnativo). Visti gli ingombri maggiori, l’autonomia potrebbe essere inferiore rispetto ai 660 km (ciclo WLTP) della berlina.

Mercedes EQE SUV, le faq

Quanto costa la Mercedes EQE SUV?

Riguardo ai prezzi della Mercedes EQE SUV, è ragionevole attendersi un listino leggermente più alto della versione berlina. Quest’ultima dovrebbe partire da 100 mila euro, con la SUV, quindi, che potrebbe avere un prezzo d’attacco intorno ai 105-110 mila euro.

Quando esce la Mercedes EQE SUV?

La presentazione della Mercedes EQE SUV è attesa per la primavera 2022, mentre i primi esemplari potrebbero raggiungere le concessionarie italiane qualche mese dopo la versione berlina, ossia dopo l’estate. Al momento, però, Mercedes non ha definito tempistiche e date precise.

Quali motori avrà la Mercedes EQE SUV?

La Mercedes EQE SUV riceverà la stessa batteria da 90,6 kWh della variante a tre volumi. È probabile che venga proposta inizialmente solo nella versione 350 da 292 CV e 530 Nm a trazione posteriore. Successivamente, il SUV verrà offerto con motorizzazioni dual motor con quattro ruote motrici e (forse) anche AMG. L’autonomia nel ciclo WLTP dovrebbe attestarsi intorno ai 600 km.