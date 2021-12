La nuova Mercedes GLC dovrebbe essere presentata nel corso del 2022 per poi arrivare sul mercato nei primi mesi del 2023, anche se queste date vanno prese con le pinze perché, nel pieno della crisi mondiale dei chip, è molto facile che le date possano slittare in avanti di qualche mese.

Nel frattempo, i muletti della nuova generazione sono stati più volte avvistati in fase di test sulla neve ma ancora completamente camuffati. Questa volta, però, riusciamo a dare un'occhiata agli interni che si presentano completamente rinnovati. Ecco, qui sotto, le foto.

Gli interni riprendono quelli della Classe C

A un primo sguardo, sembrano tali e quali a quelli dell'ultima Classe C che, a sua volta, si ispira all'ammiraglia Classe S. Nonostante molte zone dell'abitacolo siano coperte da un panno nero, si vede come l'impostazione sia decisamente la stessa, con la strumentazione digitale dietro il volante e il grande schermo touch dell'infotainment inclinato a 45° al centro della console.

Nuova Mercedes GLC, gli interni

Come cambia fuori

Da fuori, le camuffature nascondono il design della GLC, anche se non ci aspettiamo che i designer Mercedes si discostino troppo dallo stile attuale. Così, a prima vista, sembrerebbe leggermente più grande rispetto al modello attuale, anche se per valutarne l'effettiva crescita in centimetri dovremo aspettare la scheda tecnica definitiva.

Tuttavia, le dimensioni esterne aumentate potrebbero portare ad un maggiore spazio interno per passeggeri e bagagli, aspetto fondamentale considerando l'agguerrita concorrenza nel segmento. Per il resto, non mancheranno tutte le ultime tecnologie sui fronti multimedialità e sicurezza.

A livello meccanico, la nuova GLC condividerà la piattaforma con l'ultima Classe C e, in più, anche l'intera gamma motori, compresa una versione AMG top di gamma dalle prestazioni più elevate.