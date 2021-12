Manca ancora qualche mese per vedere in concessionaria la Mercedes EQE. La prima “Classe E elettrica” è stata presentata lo scorso settembre al Salone di Monaco ed entrerà in produzione nei primi mesi del 2022. Nell’attesa del debutto negli showroom, la Casa sta ultimando lo sviluppo del modello e uno dei prototipi è stato ripreso in un’autostrada vicino a Los Angeles.

Si “sgranchisce” le ruote

Il video pubblicato dal canale YouTube KindelAuto mostra una EQE praticamente già pronta per un test-drive di un cliente. A dire la verità, non sappiamo se questo esemplare sia effettivamente un modello da esposizione per le concessionarie o un vero e proprio prototipo, ma sta di fatto che si tratta di uno dei primissimi avvistamenti su strada.

Sulla EQE si conosce praticamente tutto, a partire dalle dimensioni. Dotata di forme piuttosto simili alla “sorella maggiore” EQS, è lunga 4,95 metri, larga 1,96 m e alta 1,51 m. L’unica versione annunciata finora è la 350 con motore singolo posteriore da 292 CV e 530 Nm.

L’autonomia della EQE toccherà i 660 km, con la possibilità di ricaricare rapidamente la batteria agli ioni di litio passando dal 10 all’80% di capacità in 32 minuti.

Un’AMG e un SUV per completare la gamma

Deve ancora debuttare, ma la famiglia della EQE sembra già destinata ad allargarsi nel prossimo futuro.

In primis, potremmo vedere ben tre AMG, nelle declinazioni 43, 53 e 63 con potenze crescenti comprese tra 500 e 700 CV.

In più, Mercedes è al lavoro su una EQE in versione SUV con trazione integrale 4Matic e powertrain condivisi con la variante berlina. Il design a ruote alte e i maggiori ingombri potrebbero ridurre sensibilmente l’autonomia, a scapito di maggiori capacità nel fuoristrada (non troppo impegnativo).

Mercedes EQE SUV

La EQE sarà una delle novità Mercedes 2022 più attese, con prezzo di partenza indicativo vicino ai 100 mila euro.