Mercedes prepara grandi novità in vista dei prossimi anni. Stando ai rumors raccolti dalla testata tedesca Auto Zeitung, la Casa di Stoccarda sarebbe al lavoro su tanti nuovi modelli elettrificati.

Tra questi, uno dei più importanti ed interessanti è l’EQE Shooting Brake, la versione station wagon della berlina ad emissioni zero. Se le voci venissero confermate, si tratterebbe di uno dei primissimi esempi di famigliare a batteria.

Le diverse anime dell’EQE

Le nuove aggiunte alla gamma EQ (e non solo) sono davvero tante, ma AZ non cita nessuna fonte ufficiali. Di conseguenza, è giusto prendere questi rumors (per quanto piuttosto credibili) con le proverbiali pinze. Sta di fatto, la famiglia dell’EQE sarebbe destinata ad allargarsi nei prossimi anni con l’introduzione di un’AMG e della già citata wagon che potrebbe prendere il nome di “Shooting Brake”.

Mercedes-Benz EQE 350

A livello di powertrain, la wagon dovrebbe ereditare le stesse caratteristiche di quelli montati sulla berlina. Al momento del lancio sarà disponibile solo la versione 350 da 292 CV, ma è probabile che col passare dei mesi la gamma si arricchisca di ulteriori scelte.

L’AMG, invece, potrebbe essere proposta nelle varianti 43, 53 e 63 con potenze crescenti, ma comunque al di sotto dei 700 CV per non entrare in competizione diretta con l’EQS AMG. In ogni caso, sempre stando ad AZ, l’EQE dovrebbe sostituire del tutto la CLS.

Arriva la CLE

Non è comunque l’unico cambiamento in arrivo nel prossimo futuro. Per quanto riguarda i modelli con motore termico, nella primavera del 2024 dovrebbe debuttare la CLE. In pratica, si tratterebbe dell’erede della Mercedes Classe E Cabrio con caratteristiche ancora più evolute ed uniche.

Mercedes CLE Cabriolet

Questa Mercedes avrà il tetto in tela e quattro posti e dovrebbe equipaggiare motori elettrificati, tra cui un 2.0 4 cilindri e un 3.0 sei cilindri in linea. La variante più potente dovrebbe superare i 430 CV, ma è probabile che il marchio elabori anche un top di gamma firmato AMG ancora più potente.

E le novità non sono finite qui. Per avere una panoramica sulle prossime Mercedes, però, vi rimandiamo al nostro approfondimento sui modelli previsti per il 2022.