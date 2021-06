Niente più Classe C ed E Cabrio. Presto ci sarà un unico modello con capote in tutta la gamma Mercedes. Il nuovo corso del brand sarà inaugurato dalla sigla CLE.

La voce è stata riportata da Auto Express, la quale parla in maniera approfondita dei piani di Mercedes per il segmento (molto) di nicchia dei modelli cabriolet.

Derivata dalla Classe C

Nelle scorse settimane vi avevamo mostrato le foto spia di un prototipo di Mercedes cabriolet, ma non era chiara l’esatta “Classe” del modello. In un primo momento si ipotizzava una Classe C scoperta e, di conseguenza, anche una versione coupé più tradizionale. Tuttavia, sembra proprio che il brand tedesco riunirà tre ex modelli in un’unica carrozzeria entro il 2023.

Ancora non sappiamo i dettagli tecnici, ma è probabile che la CLE si baserà sulla piattaforma MRA-2, la stessa della Classe C. L’architettura si presta per ospitare motorizzazioni ibride e motori a 4 e 6 cilindri e, per questa ragione, potremmo vedere gli stessi powertrain scelti per la versione berlina.

La gamma cabriolet della Stella , comunque, vedrà presto l’aggiunta della nuova generazione di Mercedes SL, sviluppata in toto - piattaforma e design - da AMG, la quale realizzerà il suo secondo modello “stand alone” dopo l’AMG GT Coupé4.

Dall’ascesa al declino

Capote in tessuto o tetto metallico non fa differenza. Dopo un boom di modelli popolari nei primi anni 2000, le cabriolet sembrano destinate a cedere il passo ad altri segmenti.

Tra le ragioni del declino c’è la tendenza delle Case a concentrarsi sempre di più su modelli di maggior volume e a più alta redditività. Questi sono principalmente SUV e crossover, un tipo di carrozzeria in costante ascesa negli ultimi anni, tanto da aver “fagocitato” anche le vendite delle station wagon.

L’impegno delle case, inoltre, è sempre più concentrato sull’elettrificazione, la quale il sarà il vero “Big Deal” del prossimo decennio, soprattutto se l’Unione Europa approverà standard ancora più rigidi per le emissioni di CO2.