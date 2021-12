La gamma dei veicoli alimentati a batteria di Mercedes vedrà un’ulteriore espansione con l’arrivo di un SUV derivato dalla berlina EQE. Le nostre spie hanno avvistato un prototipo dell’auto impegnato in fase di test sulla neve che, nonostante la presenza di pellicole mimetiche, sembra essere molto vicino al modello di produzione finale.

Family feeling evidente

Dal punto di vista estetico sono evidenti le somiglianze con il crossover EQS prossimamente in arrivo che andrà ad occupare la fascia di mercato superiore, a partire dalla grande calandra con al centro il logo Mercedes visibile sotto le camuffature.

Elementi come le linee morbide della carrozzeria e le maniglie delle porte a scomparsa per migliorare l’efficienza aerodinamica sono invece ripresi direttamente dalla EQE.

Anche il posteriore dovrebbe ispirarsi alla tre volumi a emissioni zero con gruppi ottici a LED ad orientamento orizzontale uniti da una barra luminosa al centro, così come si nota il design pulito del paraurti, dato dall’assenza dei terminali di scarico dovuta all'alimentazione a batteria.

Versioni e motorizzazioni

Il SUV dovrebbe condividere i propulsori con la berlina ed è probabile che l’auto sia disponibile in variante a trazione posteriore, con propulsore elettrico montato al retrotreno, in grado di erogare 292 CV e 530 Nm di coppia.

Dovrebbe aggiungersi una versione integrale 4Matic con secondo motore posizionato all’asse anteriore, così come non mancherà quella più sportiva firmata AMG. Ricordiamo che la tre volumi a trazione posteriore è alimentata da batterie con capacità di 90,6 kWh, sufficienti per consentire un'autonomia di 660 km, secondo il ciclo WLTP.

Il SUV Mercedes su base EQE dovrebbe debuttare nel corso del 2022, probabilmente verso la fine dell'anno, in seguito all’arrivo del crossover EQS. Entrambi i modelli verranno costruiti dal costruttore tedesco nello stabilimento produttivo statunitense di Tuscaloosa, in Alabama.