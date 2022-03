Mercedes EQE SUV, le prime foto spia senza veli

Entro il 2022 la Mercedes EQE sarà disponibile anche in versione SUV. La variante a ruote alte è in fase di sviluppo da diversi mesi, ma solo adesso si mostra senza mimetizzazioni. Le nostre spie, infatti, sono riuscite a beccare un esemplare completamente privo di teli e camuffature dandoci così la possibilità di scoprire le forme e alcuni dettagli della tanto attesa Mercedes elettrica.

Già pronta per i crash test

Il modello è stato fotografato vicino al centro prove Mercedes di Stoccarda e sembra che sia stato utilizzato per alcuni crash test. Lo si capisce dalla tinta diversa della carrozzeria e del paraurti anteriore e da qualche danno riportato dalla calandra. Anche il cofano sembra danneggiato dato che non è perfettamente aderente ai pannelli del passaruota.

Sta di fatto, che questo prototipo è senza dubbio un’EQE come dimostra il badge montato vicino allo specchietto retrovisore. I dettagli sembrano essere quelli definitivi, con luci LED e cerchi in lega che si rifanno nel design a quelli presenti nella EQE berlina.

Anche le dimensioni dovrebbero essere molto simili, con un passo intorno ai 3,12 metri e una lunghezza vicina ai 5 metri. Viste le nuove proporzioni, l’altezza potrebbe raggiungere gli 1,6 metri per aumentare spaziosità per passeggeri e bagagli.

Trazione integrale e (in futuro) anche AMG

Mercedes non ha rilasciato ancora informazioni ufficiali sulle motorizzazioni, ma c’è da credere che la versione SUV condividerà lo stesso powertrain della EQE a tre volumi. Finora, quest’ultima è stata annunciata solamente nella variante 350 da 292 CV e 530 Nm con batteria da 90,6 kWh, trazione posteriore e quattro ruote sterzanti.

Nei prossimi mesi, comunque, verranno introdotte le versioni 4Matic con trazione integrale e la scatenatissima AMG da 686 CV. Il SUV potrebbe ricevere una nuova taratura del sistema di trazione per migliorare il grip in condizioni di asfalto viscido, ma le prestazioni non dovrebbero subire grandi cambiamenti.

L’autonomia sarà superiore ai 600 km, mentre il prezzo potrebbe partire da almeno 100-105 mila euro.