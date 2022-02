La seconda AMG dell’era elettrica è la Mercedes EQE. Dopo l’EQS, il reparto sportivo della Casa tedesca ha messo a punto anche la berlina ad emissioni zero trasformandola in una vera supercar silenziosa. Con 686 CV nella configurazione più estrema, l’EQE AMG diventa un confortevole salotto denso di tecnologia e di soluzioni per aumentare il piacere di guida.

Inconfondibilmente AMG

Esteticamente, l’EQE AMG si distingue dagli altri allestimenti per la calandra con listelli verticali cromati, i cerchi in lega con design specifico, l’immancabile badge AMG e i numerosi elementi in nero lucido.

In sostanza, la silhouette della Mercedes rimane filante ed elegante, ma riceve un tocco di sobria sportività con paraurti e diffusore resi ancora più aerodinamici e l’aggiunta di splitter e spoiler per aumentare la stabilità della vettura alle alte velocità.

Come gli esterni, anche gli interni mettono insieme un design in stile racing, ma senza eccessi. La plancia è sempre dominata dal sistema d’infotainment MBUX e può contare su nuovi rivestimenti MB-Tex e in microfibra nera con cuciture rosse a contrasto. Il volante tagliato nella parte inferiore è rivestito in pelle nappa, mentre i sedili puntano ulteriormente sulla sportività grazie a fianchetti più pronunciati e poggiatesta integrati.

Naturalmente, lo stile e la dotazione sono ampiamente personalizzabili. Mercedes mette a disposizione cerchi in lega da 20” o 21”, impianto frenante in carboceramica, dettagli in fibra di carbonio e il pacchetto AMG Night per donare un tocco ancora più “dark” alla propria EQE AMG. Sul lato tecnologico, invece, si può richiedere l’AMG Track Pace MBUX App che registra oltre 80 parametri quando si guida in pista.

Potenza e autonomia

Il powertrain della Mercedes sfrutta una batteria da 90,6 kWh che alimenta due motori elettrici, uno che muove le ruote anteriori e uno quelle posteriori.

La batteria (la cui gestione termica ed efficienza verranno migliorate nel tempo con aggiornamenti over-the-air) si ricarica alla colonnina fino a 170 kW aggiungendo 180 km di autonomia in circa 15 minuti, mentre in fase di frenata rigenerativa si possono toccare fino a 260 kW. In totale, l’EQE AMG promette percorrenze tra 444 e 518 km nel ciclo WLTP.

I propulsori PSM offrono la trazione integrale AMG Performance 4Matic+, nella quale la potenza è costantemente distribuita (oltre 160 volte al secondo) tra asse anteriore e posteriore per assicurare la massima tenuta di strada o il top delle prestazioni, a seconda delle modalità di guida.

Di base, la EQE AMG tocca i 626 CV e 950 Nm di coppia per un’accelerazione 0-100 km/h di 3,4 secondi (con almeno il 70% di carica) e una velocità massima limitata a 220 km/h.

Tuttavia, equipaggiando il pacchetto AMG Dynamic Plus le prestazioni crescono fino a 686 CV e 1.000 Nm, con uno scatto di 3,2 secondi e un picco di 240 km/h. Lo stesso pacchetto aggiunge la tonalità “Performance” all’AMG Sound Experience, il sistema che riproduce suoni particolari per creare un’esperienza di guida più bilanciata o marcatamente più coinvolgente.

Precisa e personalizzabile

L’assetto della EQE si prospetta agile ed estremamente raffinato grazie alle ruote posteriori sterzanti fino a 3,6° e alle sospensioni adattive “intelligenti” Ride Control+, le quali utilizzano lo stesso principio di quelle montate su EQS AMG e AMG GT Coupé4. L’unità di controllo degli ammortizzatori analizza costantemente i dati adattando la risposta in pochissimi millisecondi e cambiandola a seconda della modalità di guida selezionata.

A tal proposito, sono cinque i programmi dell’AMG Dynamic Select: Slippery, Comfort, Sport, Sport+ e Race Start. Ognuna di queste modalità modifica numerosi parametri come reattività dello sterzo, rigidità delle sospensioni e la massima potenza erogata. Ad esempio, nel programma Slippery, la Mercedes taglia del 50% la potenza puntando tutto sulla trazione, mentre la Race Start utilizza tutti i 626 o 686 CV disponibili.

La Mercedes EQE AMG raggiungerà le concessionarie italiane nei prossimi mesi. Il prezzo di listino non è stato ancora annunciato.