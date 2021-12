Sono passati cinque anni da quando Mercedes ha annunciato la realizzazione di un’hypercar stradale equipaggiata con un motore derivato dalla monoposto della squadra anglo-tedesca di F1.

L’ultima serie di foto spia mostra il modello Project One in versione pressoché definitiva, mentre effettua alcuni test su strada in vista dell'entrata in produzione nel 2022.

Motore da F1

L’assenza di camuffature rivela la particolari firme luminose a LED, incorniciate sulle prese d’aria anteriori, che includono le funzioni di luci diurne così come quelle di indicatori di direzione. Le pellicole mimetiche che ricoprono le fiancate, invece, potrebbero nascondere alcuni dettagli aerodinamici utili al raffreddamento del motore.

L’hypercar sarà spinta dal powertrain preso in prestito dalla W07 Hybrid partecipante al campionato di Formula 1 nella stagione 2016. La combinazione tra il propulsore termico 1.6 turbo V6 e i motori elettrici alimentati da batteria al litio permetteranno all’auto di sviluppare una potenza di oltre 1.200 CV che le consentirà di scattare da 0 a 200 km/h in meno di sei secondi e di toccare i 350 km/h di velocità massima.

Debutto imminente

Mercedes costruirà solamente 275 esemplari di One, già tutti venduti a facoltosi e selezionati clienti dalla Casa tedesca a un prezzo di 2,2 milioni di euro. Svelata la prima volta in veste di prototipo al Salone di Francoforte del 2017 da Lewis Hamilton e dall'ex capo Mercedes, Dieter Zetsche, l'hypercar è apparsa nel videogioco di corse, Forza Horizon 5, uscito il mese scorso.

Visti i numerosi avvistamenti, tra cui i più recenti al circuito del Nurburgring, è lecito aspettarsi che non manchi molto al debutto ufficiale che con ogni probabilità avverrà nel corso dell’anno prossimo.