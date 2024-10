La Mercedes-AMG One è l'auto di serie più veloce del Nurburgring. Di nuovo. L'hypercar di Affalterbach ha battuto il suo stesso tempo sul giro di circa sei secondi con un nuovo tentativo effettuato lo scorso 23 settembre.

Così, la super sportiva da oltre 1.000 CV guidata dal pilota DTM Maro Engel è stata capace di percorrere i 20,832 km dell'Inferno Verde in 6:29.090 diventando la prima auto stradale a scendere sotto la soglia dei sei minuti e mezzo.

Le condizioni perfette

L'impresa è stata resa possibile da una preparazione meticolosa e dalle condizioni ideali della pista. Con temperature di 15°C per l'aria e 20°C per l'asfalto, Engel ha sfruttato appieno l'energia ibrida della vettura e il sistema di recupero energetico durante il giro, attraverso la strategia "lift and coast". Questo sistema permette di ricaricare le batterie durante le fasi di frenata, fondamentale per affrontare il lungo tracciato del Nürburgring.

Il nuovo record della Mercedes-AMG One al Nurburgring

Durante il tentativo di record, Engel ha selezionato il programma di guida "Race Plus", ottimizzando l'aerodinamica e abbassando l'assetto della vettura. Il sistema Drag Reduction System (DRS) ha ulteriormente ridotto la resistenza aerodinamica, permettendo velocità elevate nei tratti più rapidi del circuito e una maggiore deportanza nelle curve.

"Due anni fa, le condizioni non erano ideali e alcune sezioni della pista erano ancora un po' umide - ha detto Engel -. Sapevamo di poter fare di più e volevamo dimostrarlo. Ringrazio tutto il team di Affalterbach per la fiducia che ha riposto in me".

I segreti della AMG One

Prodotta presso lo stabilimento AMG di Coventry, nel Regno Unito, la Mercedes-AMG One è spinta da un motore 1.6 V6 abbinato a quattro motori elettrici, per una potenza complessiva di 1.063 CV. Questa combinazione le consente di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2,9 secondi e di raggiungere una velocità massima di 352 km/h.

Mercedes-AMG Mercedes-AMG One

Il motore, derivato direttamente dalla tecnologia di Formula 1, ha rappresentato una delle principali sfide nello sviluppo della vettura. Gli ingegneri hanno dovuto adattare il powertrain per l’uso su strada, riducendo il regime di rotazione dai 18.000 giri al minuto tipici delle monoposto a 11.000 giri, adatti a un contesto più quotidiano.

Dotata di sei modalità di guida - ciascuna con una risposta specifica del motore, delle sospensioni e una configurazione aerodinamica personalizzata -, la Mercedes ha un prezzo base di 3 milioni di euro.