Oltre 20 km di asfalto, con 73 curve (33 a destra e 40 a sinistra), una pendenza fino al 17% in salita e dell'11% in discesa. Parliamo del Nürburgring, "l'Inferno Verde", uno dei tracciati più iconici al mondo.

Il "Ring" è molto più di una pista: è un vero e proprio banco di prova per i Costruttori, che proprio su questo circuito estremamente tecnico collaudano i loro modelli più sportivi. Da Volkswagen a Bugatti, passando per Renault, Mercedes e BMW (giusto per citare alcuni marchi), sono tantissime le Case che hanno "messo piede" al Nurburgring, anche nel tentativo di stabilire un record sul giro.

Infatti, a partire dagli anni '90, i brand hanno fatto del Nürburgring un laboratorio per affinare le performance delle loro auto e cercare di battere record di velocità e prestazioni. Diamo uno sguardo, quindi, alle classifiche e alle auto più veloci dell'Inferno Verde.

Auto di produzione

La definizione di "veicolo di produzione" riguarda quei modelli che sono prodotti in numeri significativi e messi in vendita sul mercato di massa. Secondo il Guinness World Record, devono essere stati prodotti almeno 30 esemplari di un determinato modello per essere considerato un veicolo di produzione.

Il record al Ring della Mercedes-AMG ONE

I tempi registrati vengono ufficializzati da fonti giornalistiche presenti sul campo o dalle stesse Case automobilistiche, accompagnati da video che documentano l'impresa.

Automobile Tempo Pilota Data Note Lunghezza circuito Mercedes-AMG One 6:35.183 Maro Engel 28/10/2022 Test condotto da Mercedes 20.600 m Porsche 911 GT2 RS Manthey Performance Kit (991.2) 6:38.835 Lars Kern 14/06/2021 Test condotto da Porsche - Mercedes-AMG GT Black Series 6:43.616 Maro Engel 04/11/2020 Test condotto da Mercedes - Porsche 911 GT3 RS (992.1) 6:44.848 Jörg Bergmeister 05/10/2022 Test condotto da Porsche - Lamborghini Aventador LP770-4 SVJ (2018) 6:44.97 Marco Mapelli 26/07/2018 Record conquistato in occasione di test Pirelli P Zero Trofeo R 20.600 m Porsche 911 GT2 RS (991.2) 6:47.25 Lars Kern 20/09/2017 Test condotto da Porsche - Radical SR8 LM 6:48.28 Michael Vergers 19/08/2009 In Inghilterra vi fu una diatriba tra Evo, che considera il mezzo come "street legal" e Sport Auto, che la vedeva al contrario 20.600 m Lamborghini Huracán LP 640-4 Performante (2017) 6:52.01 Marco Mapelli 05/10/2016 Test condotto da Lamborghini 20.600 m Mercedes-AMG GT Black Series 6:52.54 Christian Gebhardt 07/07/2021 Test condotto da "Sport Auto" - Porsche 911 GT3 RS (992.1) 6:54.99 Christian Gebhardt 19/10/2022 Test condotto da "Sport Auto" - Radical SR8 6:55.00 Michael Vergers 28/09/2005 - 20.600 m Porsche 918 Spyder 6:57:00 Marc Lieb 04/09/2013 Test condotto da Porsche. Pneumatici utilizzati: Michelin Pilot Sport Cup 2 'N0' 20.600 m Ferrari 488 Pista 7:00.03 Christian Gebhardt 16/10/2019 Pneumatici utilizzati: Michelin Pilot Sport Cup 2 R K1 20,600 m Dodge Viper ACR (2017) 7:01.3 Lance David Arnold 01/09/2017 - 20,600 m Mercedes-AMG GT R Pro 7:04.632 Maro Engel XX/11/2018 Test condotti da Mercedes Benz 20,600 m Nissan GT-R NISMO (2015) 7:08.679 Michael Krumm 30/09/2013 Test di sviluppo "N-Attack package" 20,600 m McLaren 600LT 7:08.82 Christian Gebhardt XX/09/2019 - 20,600 m Gumpert Apollo Sport 7:11.57 Florian Gruber 13/08/2009 Pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 20,600 m Chevrolet Corvette C7 Z06 7:13.90 Christian Gebhardt 24/04/2017 Pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2 'ZP 20,600 mv Lexus LFA Nürburgring Package 7:14.64 Akira Iida 31/08/2011 - 20,600 m Donkervoort D8 RS 7:14.89 Michael Düchting XX/XX/2006 - 20,600 m

Prototipi (Non street-legal)

Si tratta di vetture e prototipi non destinati alla circolazione su strada, ma sviluppati specificamente per competizioni o per dimostrare il potenziale tecnico dei brand. Oppure costruiti con l'obiettivo di stabilire un giro record al Nurburgring Nordschleife. Anche in questo caso, i tempi vengono registrati e convalidati dagli attori coinvolti o dalle autorità del Nürburgring.

Automobile Tempo Potenza Pilota Note Lunghezza circuito Porsche 919 Hybrid EVO 5:19.546 710 CV + 324 kW Timo Bernhard Prototipo Le Mans LMP1h modificato appositamente 20,832 m Volkswagen ID.R 6:05.336 671 CV (500 kW) Romain Dumas Velocità media di 206.96 km/h. Record tra i veicoli elettrici e minor consumo di energia con 24,7 kWh 20,832 m Lotus Evija X 6:24.047 2.011 CV (1.479 kW) Dirk Muller Esemplare unico 20,832 m Porsche 911 GT2 RS MR (991.2) by Manthey Racing 6:40.33 690 CV Lars Kern Pur se mezzo di produzione, è stato valutato comunemente anche come prototipo per il suo grado di preparazione. 20,832 m McLaren P1 XP1 LM Prototype 6:43.22 986 CV Kenny Brack - 20,832 m NIO EP9 6:45.90 1,000 kW Peter Dumbreck - 20,832 m Pagani Zonda R 6:47.50 740 CV Marc Basseng - 20,832 m Subaru WRX STI Type RA NBR Special 6:57.5 608 CV Richie Stanaway Circuito di 20.600 m e non 20.832 m 20.600 m Ferrari 599XX 6:58.16 720 CV Raffaele de Simone - 20,832 m Dodge Viper ACR-X 7:03.06 640 CV - - 20.600 m Lynk & Co 03 Cyan Concept 7:20.14 528 CV Thed Björk - 20.600 m Mygale M12-SJ-Ford Ecoboost 7:22:00 202 CV Nick Tandy Formula Ford convertita a vettura per utilizzo stadale. 20,832 m Toyota TMG EV P002 7:22.329 469 CV Jochen Krumbach Test condotta da Toyota Gazoo Motorsport 20.600 m BMW M3 CSL (E46) by Loaded 7:22:80 533 CV Richard Göransson Tempo realizzato in una giornata di utilizzo del tracciato non esclusivo, con altre automobili presenti. 20.600 m Tesla Model S Plaid Track Package 7:25.231 - Tom Schwister Tesla Model S Plaid con Track Pack originale. Nel test sono state utilizzate gomme Goodyear Supercar 3R, omologate per la strada solo negli USA e non in Europa. 20.832 m BMW M5 (F90) by AC Schnitzer 7:29.5 710 CV Jorg Muller - 20.600 m Porsche 911 Carrera S (991.1) Prototype 7:37.0 395 CV - Prototipo "nella sua configurazione migliore" durante la fase di sviluppo 20.600 m

Record ufficiali per categoria

Il sito ufficiale del Nurburgring presenta al suo interno anche delle rilevazioni ufficiali. Cosa si intende in questo caso? Di un tempo supervisionato anche da un notaio, che certifica dunque il giro completato nel tempo stabilito.

Automobile Tempo Categoria Data BMW M2 Coupé 7:38.706 Auto Compatte 05/04/2023 BMW M4 CSL 7:18.137 Auto Medie 05/04/2023 Mercedes-AMG GT4 63 S 4MATIC+ 7:27.800 Granturismo 04/11/2020 Porsche Cayenne Turbo GT 7:38.925 SUV 14/06/2021 Porsche 991 GT2 RS Manthey Performance Kit 6:43.300 Auto sportive 14/06/2021 Porsche 919 Hybrid Evo 5:19.546 Prototipi 29/06/2018 Volkswagen I.D R 6:05.336 Prototipi 03/06/2019 Lotus Evija X Hypercar 6:24.047 Prototipi 13/10/2023

Il valore dei record

Tuttavia, bisogna fare i conti con la soggettività di alcuni dei record stabiliti. Dato che nella maggior parte dei casi non esiste un ente certificatore indipendente, è lecito avere qualche dubbio sulla veridicità dei risultati ottenuti.

BMW M2

Del resto, come detto, le Case organizzano e gestiscono l'intero processo, dalla preparazione dell'auto alla rilevazione del tempo sul giro, pubblicando poi con orgoglio i risultati ottenuti. Ma chi garantisce che non ci sia stata alcuna modifica non dichiarata alla vettura per migliorare le prestazioni durante il test?

Inoltre, la standardizzazione delle condizioni di test tra un'auto e l'altra, come temperatura, pressione atmosferica e stato delle gomme, è quasi impossibile da garantire, introducendo ulteriori variabili che possono influenzare i risultati finali.

Nonostante queste sfide e incertezze, il Nürburgring rimane un simbolo di eccellenza nel mondo dell'automobilismo, una sfida affascinante e irripetibile per coloro che amano il brivido della velocità e della precisione di guida.