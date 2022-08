La 20 Years è la Volkswagen Golf R più veloce della storia sul circuito del Nurburgring. Ad annunciarlo è la Casa stessa che parla di un tempo di 7:47.31 per un giro veloce all’Inferno Verde.

Creata per celebrare i 20 anni della dinastia R, questa Golf può contare su un 2.0 TSI portato fino a 333 CV e su una serie di soluzioni pensate proprio per il tracciato.

I segreti della 20 Years

Oltre ai 13 CV in più rispetto a una R tradizionale, la 20 Years ha ricevuto un importante aggiornamento nella risposta del motore e del cambio a doppia frizione DSG a 7 rapporti.

Ad esempio, nei passaggi di marcia manuali nelle modalità S ed S+, il cambio dà un feedback ben avvertibile dal guidatore, mentre il precarico del turbocompressore dà ulteriore spinta in accelerazione.

Inoltre, la modalità di guida Special è stata tarata proprio sul Nurburgring e, in generale, le prestazioni della Volkswagen sono superiori rispetto alla R. Parliamo di uno scatto 0-100 km/h di 4,6 secondi (1 decimo in meno) e una velocità massima di 270 km/h di serie (mentre sulla R si può raggiungere solo equipaggiando il pacchetto R-Performance).

La 20 Years sarà prodotta fino alla metà del 2023. In Germania, il prezzo di partenza è di 59.995 euro, mentre il listino italiano offre al momento la Golf R "normale" con 333 CV a partire da 59.600 euro.

I tempi al Nurburgring

La 20 Years guidata da Benny Leuchter ha girato 4 secondi in meno rispetto alla Golf R tradizionale. Per dare un’idea, la Volkswagen è stata più veloce di mostri sacri come la Lamborghini Gallardo LP560-4, Ferrari F430 F1 e Mercedes A 45 AMG S (quest’ultima equipaggiata col 4 cilindri più potente al mondo da 421 CV). Tuttavia, il tempo della Golf non è un record assoluto tra le compatte di segmento C.

A tal proposito citiamo la Honda Civic Type R del 2017 (7:43.80) e la Renault Megane RS Trophy-R del 2019, con la francese che detiene il record di auto a trazione anteriore più veloce del Nurburgring.

Inoltre, curiosamente, stando agli archivi la Golf più veloce di sempre è stata la GTI Clubsport S che nel 2016 ha girato 12 centesimi più velocemente della R 20 Years.